Россияне научились легально увеличивать срок гарантии на iPhone. Санкции и Apple бессильны

В России можно продлить гарантию на технику Apple, если срок ее действия отсчитывается не со дня покупки. Это особенно актуально для устройств, завезенных по параллельному или серому импорту – их часто активируют задолго до продажи, то есть гарантия длится даже пока iPhone или MacBook пылится на складе в ожидании покупателя. Новый способ полностью легален, так как в нем замешана сама Apple.

Кастомизируемая гарантия Apple

Россияне обнаружили легальную лазейку, позволяющие увеличивать срок гарантии на технику Apple, приобретенную по параллельному импорту. Такие MacBook, iPhone, iPad и другие устройства Apple приезжают в Россию, как правило, с заранее активированной гарантией, после чего они могут месяцами лежать на складе в ожидании покупателя, и в итоге после для нового владельца срок гарантии может составить всего-навсего от нескольких месяцев до пары недель.

Способ заставить Apple считать срок гарантии на устройство не с момента его активации, а со дня покупки обнаружили эксперты профильного российского портала Iphones.ru. Как долго он просуществует, прежде чем Apple прикроет его, неизвестно, но на момент выхода материала жалоб в Сети на закрывшееся окно возможности не было.

Что нужно сделать

Эксперт портала приобрел настольный ПК Mac mini 2023 года выпуска по параллельному импорту, после чего на сайте Apple убедился, что гарантия на его новый неттоп считается вовсе не со дня покупки. Чтобы исправить эту ситуацию, он решил попытаться пообщаться с технической поддержкой Apple, даже несмотря на то, что компания покинула российский рынок еще в начале весны 2022 г.

Для этого он скачал из App Store фирменное бесплатное приложение «Поддержка Apple», в нем вписал данные своего Apple ID, к которому был привязан Mac mini, после чего перешел на вкладку «Поддержка» и нашел свой ПК в списке гаджетов. Далее он проследовал в раздел «Другие вопросы» и выбрал опцию «Расскажите нам о проблеме».

Затем в появившуюся форму была введена краткая информация о случившемся – куплен Mac mini, дата покупки в гарантии неверная. Далее может появиться кнопка текстового диалога с поддержкой, но при ее отсутствии можно в эту поддержку позвонить непосредственно из приложения и повторить историю.

Сотрудник Apple на другом конце провода спросит дату покупки устройства и внесет соответствующие коррективы. Изменения могут появиться в информации об устройстве не сразу – иногда на это может потребоваться несколько дней.

Специалист портала утверждает, что таким способом дата действия гарантии была перенесена на день получения коробки с ПК, которую привез курьер, хотя Apple могла поставить и дату покупки.

Есть ли в этом смысл

Вопрос гарантии на устройства Apple от нее самой в России после 24 февраля 2022 г. лишился какого-либо определенного ответа. Например, летом 2022 г. в стране возник дефицит запчастей в официальных сервисных центрах, и особенно это касалось экранов и батарей для iPhone. В феврале-марте 2023 г. Apple начала лишать российских потребителей гарантии на свои гаджеты, так что дата, которую можно подправить путем общения с техподдержкой, может уже ничего не значить.

Плюс ко всему, в России на протяжении последних нескольких месяцев очень быстрыми темпами сокращается количество официальных сервисных центров Apple, а гарантия на ремонт у специалиста, найденного на сайте объявлений, едва ли распространяется.

Какая существует альтернатива

То, что ушедшая из России Apple рано или поздно перестанет давать гарантию на свои устройства, купленные по параллельному или серому импорту, было, судя по всему, лишь вопросом времени. Остается лишь гадать, почему она тянула с этим целый год.

Предвосхитить этот ее шаг сильно заранее успели все крупные российские ритейлеры – как сообщал CNews, они еще летом 2022 г. начали предоставлять свою гарантию на технику Apple и других производителей, отвернувшихся от России. Тем не менее, на начальном этапе было непонятно, от какого момента отсчитывается такая гарантия – с момента активации гаджета за рубежом, с момента пересечения им российской границы или со дня его покупки конечным владельцем.

Прояснить ситуацию смогли представители «М.Видео-Эльдорадо» – ритейлера, в ассортименте которого на 12 сентября 2023 г. все актуальные модели iPhone несмотря на уход Apple из России. На вопрос CNews о сроках гарантии они ответили: «На электронику Apple действует годовая гарантия с момента получения товара с возможностью продлить сервисное обслуживание на срок до пяти лет с помощью полисов».

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«Мы работаем с рядом проверенных сервисных центров, имеющих соответствующий опыт работы с техникой бренда, которые обеспечивают обслуживание в необходимом объеме. При необходимости покупатели могут принести девайс в ближайший розничный магазин, мы передадим его партнеру», – добавили представители «М.Видео-Эльдорадо». Редакция CNews обратилась с аналогичным вопросам к другим популярным российским ритейлерам и ожидает ответа. В Wildberries заявили редакции: «Гарантийное обслуживание осуществляют продавцы товаров. В случае возникновения любых вопросов покупатели могут обращаться к ним напрямую через нашу онлайн-платформу или же направить обращение в контакт-центр Wildberries с помощью специальной формы в разделе "Контакты"».

Комментарий Ozon: «На маркетплейсе технику продают и Ozon, и другие продавцы. В каждой карточке товара указано, кто обеспечивает гарантийное обслуживание. Если указана гарантия Ozon, то клиент может обратиться в партнерские сервисные центры. Их список есть в инструкции для покупателей».

Добавим также, что ремонт техники Apple, в том числе смартфонов iPhone, набирает популярность в России. Жители страны предпочитают чинить свои старые iPhone и не тратиться на покупку новых, в которых все равно нет достаточного количества инноваций.