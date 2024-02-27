Создано устройство, глушащее надоедливые чужие Bluetooth-колонки

Аргентинский разработчик Рони Бандини устал от привычки своего соседа включать по утрам музыку на полную громкость. Он нашел творческое решение и предложил его всем любителям электроники — несложное устройство, которое с помощью ИИ глушит соседскую Bluetooth-колонку.



Творческое решение сложной ситуации

Аргентинский разработчик Рони Бандини (Roni Bandini) устал от привычки своего соседа включать музыку в стиле Reggaeton на полную громкость через динамик каждый день в девять утра.

Он решил эту проблему, создав глушилку соседской Bluetooth-колонки на основе искусственного интеллекта и мини-компьютера Raspberry Pi.

«У вас есть два варианта: А. Постучите в дверь и вежливо попросите уменьшить громкость. Б. Создайте устройство искусственного интеллекта, которое сможет более творчески справиться с ситуацией», — написал Бандини в сообществе интересующихся Hardware на сайте Нackster.io.

Там же он привел подробное описание своей технологии, перечень всех составных частей и рабочие схемы.

Как работает прибор

Технологию Бандини назвал Reggaeton Be Gone, отдавая дань уважения устройству Tv-B-Gone. Это портативный гаджет — выключатель телевизоров, вызвавший в 2004 г. огромный ажиотаж

Reggaeton Be Gon контролирует звук в комнате, определяет жанр Reggaeton с помощью машинного обучения и запускает запросы на динамик Bluetooth с целью его отключить или по крайней мере создать помехи настолько серьезные, что у соседа не будет другой возможности, как отключить его самому.

«Существует несколько наборов данных и моделей ИИ для классификации музыкальных жанров, таких как GTZAN, но я не нашел категорию Reggaeton, поэтому мне пришлось обучать свою собственную модель, — написал разработчик, — Вы можете обучить свою собственную модель или подождать, поскольку я скоро опубликую свою».

Одноплатный Raspberry Pi

В августе 2023 г. CNews уже писал о несложном устройства на базе Raspberry Pi, которое может обеспечить взлом любого новейшего смартфона iPhone в радиусе 10-15 метров. Оно рассылает поддельные уведомления с требованием ввести пароль от Apple ID, на которое реагируют многие пользователи, не распознав фальшивку.

Прибор был презентован на ежегодной крупнейшей в мире конференции для хакеров, безопасников и разработчиков Def Con 2023. Отмечалось, что его сможет собрать даже человек без опыта в электронике. Главный компонентом устройства — компьютер Raspberry Pi Zero 2 W стоимостью $15 (1410 руб.), а еще отдельный Bluetooth-адаптер, две антенны и внешний аккумулятор.

Raspberry Pi — это легендарный британский одноплатный микрокомпьютер. Впервые о нем стало известно в мае 2011 г., когда сооснователь британской Raspberry Pi Foundation Дэвид Брэбен (David Braben) продемонстрировал первый работоспособный концепт.

В сентябре 2023 г. вышла его пятая значительно улучшенная версия.