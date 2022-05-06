Google заставляет российских разработчиков даром раздавать платные приложения

Google усилила давление на россиян, запретив разработчикам выгружать в каталог Google Play платные приложения для Android. Обновлять ранее загруженные в него утилиты им теперь тоже нельзя. Обойти ограничение можно лишь путем перехода на бесплатную модель распространения. Другой вариант – ждать появления российского магазина приложений, но сроков его запуска нет.

Гонения на россиян продолжаются

Американская корпорация Google ввела новые санкции в отношении российских разработчиков приложений. На этот раз она ввела полный запрет на загрузку новых платных приложений в каталог Google Play.

Другими словами, если российский программист напишет приложение под Android и захочет распространять его на платной основе через Google Play, у него ничего из этого не выйдет. О новом ограничении написано в справочной документации Google на странице, посвященной временному отключению платежной системы Google Play для пользователей в России.

Примечателен тот факт, что изменения в справку Google внесла лишь в английскую ее версию. В ней действительно указано, что разработчик из России может загружать исключительно бесплатные приложения. Тем временем в русскоязычной версии документа такой оговорки на момент публикации материала не было.

Новый запрет для россиян прописан на английском языке

Ситуацию сильно усугубляет и тот факт, что под санкции попали и разработчики, успевшие выложить свой платный софт в Google Play до новых ограничений. Им Google теперь запрещает обновлять приложения.

С чего все началось

Новая атака Google на россиян, в данном случае разработчиков – это демонстрация того, как рьяно компания соблюдает антироссийские санкции. Страна находится под ними с конца февраля 2022 г., когда началась военная спецоперация на Украине, и их количество постоянно растет, уже давно побив все исторические рекорды.

В российской редакции справки изменения отсутствуют

Google присоединилась к санкциям 10 марта 2022 г., запретив россиянам покупать приложения в своем магазине. Также пропала возможность продлевать имеющиеся подписки, но разработчики по-прежнему могли и загружать новые, и обновлять ранее выпущенные платные приложения.

С того момента Google еще несколько раз усложняла россиянам условия пользования ее каталогом приложений. Так, в апреле 2022 г. она удалила из него ПО российских банков, оказавшихся под санкциями, включая Сбербанк – крупнейший банк России.

Запрет на загрузку и обновление платных приложений в Play Google ввела 5 мая 2022 г. На момент публикации материала это самое актуальное ограничение из всех, на которые пошла корпорация.

Выхода особо нет

Google Play является основным и крупнейшим магазином приложений для устройств на базе ОС Android. Разумеется, существует немалое количество его альтернатив, тот же AppGallery за авторством китайской Huawei, но и там разработчики могут встретиться с ограничениями. Например, в апреле 2022 г. из AppGallery без объяснения причин исчезли приложения российских санкционных банков, хотя власти КНР официально не подключались к антироссийским санкциям.

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Отечественных широко известных магазинов приложений на 6 мая 2022 г. в России не существовало, хотя у «Яндекса» есть опыт по запуску такого сервиса. Его проект под названием «Яндекс.Store» заработал в октябре 2012 г., но был закрыт в конце августа 2020 г., просуществовав менее восьми лет.

Слоган «Не будь злом», которому Google следовала в начале XXI века, давно остался в прошлом

В марте и апреле 2022 г. российские власти призывали отечественных разработчиков к созданию государственного магазина приложений, не зависящего от иностранных компаний. В качестве претендентов на разработку такого проекта были названы холдинг VK и «Яндекс». На момент публикации материала никто так и не запустил свой каталог.

Видя всю безысходность положения российских разработчиков, Google предложила им остаться в каталоге Play. Но загружать и обновлять свои приложения они смогут только после перехода на полностью бесплатную модель распространения ПО.

Apple не отстает

Apple, главный конкурент Google в сегменте мобильных экосистем, тоже не отказывается от возможности усложнить россиянам жизнь. Она начала с полного прекращения продаж своих устройств в первых числах марта 2022 г., продолжила ограничением на поставку запчастей в сервисные центры и дополнила все это отключением платежных карт «Мир» в своей системе Apple Pay.

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Каталог приложений App Store тоже кишит запретами для россиян. Помимо того, что они больше не могут скачать из него приложения многих российских банков, у них также больше нет возможности пополнения своих счетов Apple ID при помощи электронного кошелька Qiwi. Такая функция существовала вплоть до 6 мая 2022 г.

Ситуация усугубляется тем, что в экосистеме Apple нет и в обозримом будущем не будет места сторонним магазинам приложений. Этот запрет ввела сама Apple.