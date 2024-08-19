Российских программистов лишили возможности рекламировать свои приложения для Mac и iPhone

Компания Apple отключила у российских разработчиков аккаунты в сервисе Search Ads, позволяющем покупать рекламу в поисковой выдаче и рекомендациях App Store. Сервис заблокировал все рекламные инструменты и кампании для разработчиков из России и Белоруссии. В компании ссылаются на пункт 13 пользовательского соглашения, однако, истинная причина блокировки - страна регистрации аккаунта.

Apple отключает от рекламных инструментов

Платформа Apple Search Ads более не доступна для разработчиков из России и Белоруссии. Об этом в середине августа 2024 г. пишет «Коммерсант».

Компания Apple отключила у российских разработчиков аккаунты в сервисе Search Ads, позволявшем покупать рекламу в поисковой выдаче и рекомендациях App Store. Пользователи сервиса еще с 2022 г. не могли запускать рекламу на аудиторию в России. Новое отключение затронуло разработчиков, зарегистрированных в России и при этом желающих рекламироваться за рубежом.

Сервис Apple Search Ads - платформа для рекламы приложений в App Store, которая помогает привлечь установки от целевой аудитории и обойти конкурентов в борьбе за пользователей. ИТ-инструмент позволяет разработчикам продвигать свои приложения в App Store. Размещая рекламу в верхней части результатов поиска, разработчики получали возможность значительно увеличить количество установок, но суть этого инструмента не ограничивается только рекламой. Платформа для рекламодателей Apple Search Ads - это скорей канал привлечения пользователей и роста осведомленности о ИТ-продукте; источник ценных данных (речь идет об оценках популярности каждого поискового запроса и новых ключевых фраз, которые сервис подсказывает или подбирает для приложения, а также о данных по конверсиям по каждому запросу); ИТ-инструмент защиты бренда в App Store от конкурентов. Сервис предлагает два варианта рекламного кабинета - Advanced и Basic. В большинстве случаев, чтобы иметь возможность собирать все метрики и полноценно управлять рекламой, пользователи используют пакет Advanced.

Unsplash - TheRegisti Сервис Apple Search Ads больше недоступен для аккаунтов из России и Белоруссии

По информации «Коммерсант», разработчики мобильных приложений из России 15 августа этого года получили уведомление, что их учетные записи в сервисе Apple Search Ads были отключены. В своем Telegram-канале инженер программного обеспечения (ПО) Виктор Грушевский поделился о том, что компания Apple сообщила об отключении аккаунта у всех разработчиков, в чьем юридическом адресе указаны страны Россия или Белоруссия. Отключение Apple Search Ads будет и у разработчиков приложений, страной происхождения которых является Россия или же Белоруссия.

Компания Apple открыла доступ России к Search Ads в мае 2020 г. В марте 2022 г. компания остановила все рекламные кампании, запущенные в Search Ads на Россию, и возможность создавать новые в связи с началом специальной военной операции (СВО) России на Украине. Как уточнил «Коммерсант» источник в крупном издателе приложений, география аудитории рассчитывается исходя из региона учетной записи Apple ID пользователя. При этом инструменты Apple не позволяют вычленить людей, фактически находящихся в России, среди пользователей Apple ID других регионов. Рекламодатели фактически могут пытаться таргетировать рекламу по русскоязычному тексту запроса, но такая реклама захватит всех, кто владеет русским языком.

Со слов директора Sparrow Code LTD Ивана Воробья, решение Apple ограничить доступность таргетинга рекламы в App Store фактически лишило зарегистрированных российских разработчиков возможности продвигать свои приложения с помощью таргетированной рекламы за пределами России. Воробей добавил, что речь идет и о рекламе на пользователей, фактически находящихся в России, но сменивших регион учетной записи Apple на иностранный. Ведь крупные издатели, ожидая проблем с приемом платежей через инфраструктуру App Store, уже давно ушли за рубеж - в Великобританию, Гонконг, Казахстан - либо перешли на оплату через сторонние сервисы.

Google идет тем же путем

В начале августа этого года компания Google уже отключила в России другой рекламный инструмент - это сервис AdSense, сервис контекстной рекламы, который позволяет каждому получать доход от своего блога. Рекламный сервис деактивировал аккаунты пользователей из России. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя. В Google уточнили, что заработок пользователей за июль сервис AdSense выплатит между 21 и 26 августа 2024 г. Остаток по балансу российским пользователям Google планирует выплатить в течение 60 дней.

Google AdSense - это специализированный сервис контекстной рекламы от компании Google. Сервис позволяет владельцам сайтов и блогов автоматически размещать текстовые и графические объявления, которые отображаются в зависимости от контекста и интересов пользователей. Это значит, что объявления на вашем сайте будут релевантны контенту и запросам посетителей, что повышает вероятность их клика. Основные преимущества AdSense: сервис самостоятельно подбирает и размещает объявления на пользовательском сайте, основываясь на его содержимом и интересах пользователей; AdSense поддерживает различные форматы объявлений, включая текстовые, графические, мультимедийные и видеообъявления; сервис предоставляет веб-мастерам возможность зарабатывать как за клики (CPC), так и за показы (CPM); веб-мастера могут интегрировать поиск Google на своем сайте и получать прибыль от рекламы, показываемой в результатах поиска.

В марте 2022 г. компания Google запретила продажи любой онлайн-рекламы в России «в свете чрезвычайных обстоятельств». До этого, в феврале того же года, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовал от компании Google прекратить показывать рекламу, содержащую неточную информацию о ходе СВО. Позже Роскомнадзор потребовал от Google прекратить показывать рекламу YouTube с ложной политической информацией об Украине, которая направлена на дезинформацию российской аудитории.