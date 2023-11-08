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Экстренно остановлена разработка новых ОС для iPhone и Mac. Они слишком «дырявые», и Apple переключилась на исправление ошибок

Apple временно отказалась от дальнейшего развития iOS и macOS. В системах накопилось критическое количество ошибок, которые ей нужно срочно исправить. Она сосредоточит все усилия на этом процессе, поэтому разработка iOS 18 и macOS 15 временно остановлена

От инноваций к латанию дыр

Компания Apple приостановила разработку новых версий своих операционных систем – мобильной iOS 18 и настольной macOS 15, пишет TechSpot. Связано это с решением Apple сосредоточиться на исправлении многочисленных ошибок и уязвимостей у обеих платформ, количество которых постоянно растет, чтобы достичь целевых показателей производительности и стабильности.

Нынешние iOS 17 и macOS 14 вышли менее двух месяцев назад, в середине сентября 2023 г. Однако обе системы кишат недочетами ввиду того, что Apple взяла слишком высокий темп выпуска новых версий – они выходят каждый год, в результате чего времени на доработку» имеющихся ревизий у нее почти не остается. Результат – пользователи все чаще жалуются на плохую стабильность и производительность систем, а множество проблем в устройствах Apple, связанных с обновлением до только что вышедших сборок, постепенно становятся традицией. И это при том факте, что Apple, как правило, презентует новые версии своих платформ в начале лета на конференции WWDC, после чего начинается их масштабное бета-тестирование. Более того, если раньше в тестировании могли участвовать лишь разработчики, то в 2023 г. Apple сделала его открытым для всех, притом как в случае iOS 17, так и в случае с macOS 14.

Сроки переносятся

По информации аналитика Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), Apple уже проинформировала своих сотрудников, что и iOS 18, и macOS 15 могут выйти позже, но насколько именно позже, пока неясно. Цель новой инициативы в том, чтобы дать программистам небольшую передышку и позволить им сконцентрироваться на выуживании багов из обеих систем. Основная задумка Apple заключается в исправлении многочисленных ошибок, вызывающих проблемы с производительностью устройств или приводящих к аварийным закрытиям приложений.

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Фото: Amanz / Unsplash
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Как только эти основные проблемы будут решены, можно будет продолжить работу над добавлением новых функций, которые станут отличительной особенностью iOS 18 и macOS 15. Со слов Гурмана, пауза в разработке новых версий платформ Apple была взята всего на неделю, но пока существует вероятность, что в итоге она продлится дольше. Но, даже если и нет, это уже само по себе значительное событие для компании такого размера и масштаба, как Apple, пишет Tom’s Hardware.

«Это проблема 10 тыс. человек, набирающих код и полностью ломающих операционную систему», – сказал один из анонимных источников Гурмана.

На данном этапе, утверждают источники издания, Apple завершила работу над версией M1 iOS 18/iPadOS 18 (кодовое название – Crystal) и macOS 15 (Glow). M1 относится к первой вехе разработки программной платформы Apple, а пауза в разработке относится к М2-версиям вышеперечисленных операционных систем. В коде ранних версий обеих ОС было обнаружено слишком много ошибок, которые теперь придется исправлять, чтобы они не добрались до стабильного релиза.

«Решение Apple выдохнуть и исправить баги в уже выпущенных iOS и macOS для компании необычное, но вполне логичное. Нет смысла выпускать новую инновационную систему, если пользователи не установят ее, боясь ошибок и сбоев, – сказал CNews Евгений Громаковский, сооснователь и CEO корпоративного мессенджера Compass. – Клиенты хотят, чтобы обновления помогали им решать проблемы, а не создавали новые. Фокус разработчиков на качестве и стабильности продуктов и дополнительная неделя QA – правильный путь. Но важно, чтобы все это было частью долгосрочной стратегии, а не тушением пожара здесь и сейчас. Иначе ситуация глобально не изменится и будет повторяться в будущем».

Насколько все печально

К моменту выхода материала Apple уже успела выпустить несколько обновлений для iOS 17 для устранения ошибок, с которыми столкнулись клиенты. Например, в версии iOS 17.1 , среди прочего, исправлены проблемы с «выгоранием» экрана на iPhone 15 и чувствительностью клавиатуры. Владельцы новых iPhone 15 и пользователи iPhone 15 Pro даже столкнулись со странной ошибкой, которая приводила к циклу обновления телефонов при попытке перенести данные со старого iPhone.

Релиз стабильной версии iOS 17 состоялся 18 сентября 2023 г., а открытое бета-тестирование длилось с 5 июня 2023 г. за это время вышло пять патчей для нее – 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.1 и 17.1.1.

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Годом ранее iOS 16 с момента выхода 12 сентября 2022 г. и до середины ноября 2022 г. тоже получила пять апдейтов, у iOS 15 и iOS 14 за тот же период их было четыре, а у iOS 13 осенью 2019 г. – целых восемь.

Платформа macOS Sonoma тестировалась с 5 июня 2023 г. и вышла 26 сентября 2023 г. 25 октября 2023 г. для нее вышел пока единственный патч до версии 14.1.

Георгий Дорофеев

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