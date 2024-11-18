На рынок ТВ готовится ворваться новый всесильный игрок. Он способен одним махом уничтожить всех производителей, даже Samsung и LG

Apple рассматривает возможность выхода на рынок умных телевизоров. Она ни разу не выпускала ни смарт-ТВ, ни просто ТВ, но у нее есть пережившая смену нескольких поколений приставка Apple TV. Apple – очень серьезный игрок на рынке умных часов, смартфонов и планшетов. Здесь она является реальным соперником для всех игроков, включая LG и Samsung – лидеров мирового рынка телевизоров.

От приставки к телевизору

Компания Apple в обозримом будущем может пополнить свой ассортимент умными телевизорами, пишет профильный портал 9to5Mac со ссылкой на известного аналитика Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman). Apple ни разу не экспериментировала с производством устройств такого класса, но у нее есть богатый опыт по разработке ТВ-приставок.

По мнению Гурмана, Apple может прийти к выпуску телевизоров уже в довольно скором будущем. Компания явно очень интересуется сегментом умного дома и в настоящее время работает над смарт-дисплеями, появление которых может состояться в перспективе ближайших нескольких месяцев.

Первый смарт-дисплей может увидеть свет в первой половине 2025 г., пишет 9to5Mac. По прогнозам Гурмана, появление первого за всю историю Apple умного ТВ с нарисованным на корпусе надкушенным яблоком ожидается в течение ближайших нескольких лет.

Слишком много нюансов

К моменту выхода материала не было известно, приступила ли Apple к разработке своих первых умных телевизоров. Гурман полагает, что их появление в глобальной рознице будет целиком и полностью зависеть от того, как потребители примут ее новые смарт-дисплеи, которые, по предварительной информации, будут представлять собой симбиоз умной колонки Apple HomePod и сенсорного экрана.

cottonbro studio / Pexels Apple придется изрядно потрудиться, чтобы сделать смарт-ТВ непохожим на все, что уже представлено на рынке

Подобные устройства уже давно доступны для приобретения, в том числе и в России. Подобные гаджеты есть, к примеру, в каталогах Xiaomi и «Яндекса».

Если смарт-дисплеи Apple провалятся в продаже, то появление смарт-ТВ компании вновь окажется под большим вопросом. Здесь следует напомнить, что мировой славы колонки HomePod и HomePod mini не получили, как и сверхдорогой гарнитуры виртуальной реальности VisionPro, которую Apple вполне могла продвигать в качестве более продвинутой альтернативы телевизорам для просмотра контента.

По проторенной дорожке

В техническом плане для создания собственного умного телевизора от Apple потребуется, по большей части, только разработать его дизайн и договориться с поставщиком матриц больших размеров. Один из крупнейших их производителей в мире – это китайская BOE, опыт сотрудничества с которой у Apple уже наработан.

Что до «умной» электронной составляющей, то у Apple уже имеется собственная ТВ-приставка Apple TV, которая, по сути, превращает почти любой телевизор, в смарт-ТВ Apple. Эту приставку компания развивает на протяжении уже почти 18 лет – первое ее поколение было презентовано в январе 2007 г., когда полноценных смарт-ТВ в современном их понимании, не нуждающихся в дополнительных приставках, на рынке еще не существовало.

На не полные 18 лет вышло шесть поколения Apple TV, и это без учета промежуточных ревизий. К моменту выхода материала в последний раз приставка обновлялась в ноябре 2022 г.

Apple долго запрягает

Рынок смарт-ТВ уже давно сформировался – телевизоры начали стремительно «умнеть» еще в начале предыдущего десятилетия. В тот период Apple всерьез задумывалась над тем, чтобы стать ее частью, но в 2010 г. ее нынешний гендиректор Тим Кук (Tim Cook), на тот момент еще операционный директор, отмел эту идею.

Как итог, сейчас мировой рынок смарт-ТВ поделен, в основном, между корейскими, японским и китайскими производителями, многие из которых сделали себе имя в этом сегменте еще во времена, когда телевизоры не были «умными». Так, по данным портала International Brand Equity, к середине 2024 г. 19% глобального рынка смарт-ТВ удерживала корейская Samsung, за ней следовала корейская LG с 12,8%, а тройку лидеров замыкала китайская TCL с 11,5%. Далее следуют китайские Hisense (8,7%) и Xiaomi (6,1%), а у японской Sony в настоящее время лишь 4,1% мирового рынка.

В теории, у Apple есть все шансы победить основных соперников на новом для себя рынке, тем более, что с большинством из них она более чем успешно соперничает в сегментах современны смартфонов, планшетов, TWS-наушников и умных часов. Но разница здесь в том, что во все эти ниши Apple вошла если не первая, то одна из первых, предложив покупателям то, чего на тот момент не было ни у одного производителя.

Так случилось, например, с первым iPhone, появление которого в 2007 г. полностью перевернуло глобальный рынок мобильных средств связи и в итоге привело к падению Nokia – крупнейшего на тот момент вендора смартфонов. Чем Apple сможет удивить в сегменте смарт-ТВ, где модели 2024 г. отличаются от моделей трех- или пятилетней давности, в основном, только лишь более производительным процессором и большим объемом памяти, предсказать невозможно.