«Яндекс» объединился с Xiaomi: Выпущено их первое совместное устройство с «Алисой» на борту. Цена

«Яндекс» выпустил в России смарт-дисплей «Умный экран» – настольное устройство для видеозвонков, поиска в интернете, просмотра видео и прослушивания музыки. Внутри скрыт ассистент «Алиса». Разработка велась при участии компании Xiaomi – она отвечала за «железо», а «Яндекс» писал софт.

Российско-китайское творение

«Яндекс» сообщил CNews о партнерстве с китайской компанией Xiaomi, известной и любимой в России в первую очередь благодаря своим смартфонам и телевизорам. В рамках коллаборации был создан смарт-дисплей со встроенным ассистентом «Алисой», получивший название «Умный экран».

Устройства подобного класса – это настольные гаджеты, которым пользователи могут адресовать различные вопросы и запросы. При наличии выхода в интернет «Алиса» даст на них ответ или выполнит то или иное действие, например, поддержит диалог или активирует устройство умного дома.

В «Яндексе» сообщили CNews, что специалисты компании отвечали исключительно за программную составляющую «Умного экрана», тогда как «железом» занималась Xiaomi. На вопрос редакции о технических характеристиках получившегося устройства, а также об установленной на нем операционной системе в «Яндексе» к моменту выхода материала ответить не смогли.

Никакой тайны

Xiaomi, с очень высокой долей вероятности, готовилась к коллаборации с «Яндексом» заранее, потому что получившийся у партнеров «Умный экран» – это внешне 100-процентная копия устройства Xiaomi Smart Display 10. Его премьера состоялась в апреле 2022 г., и на 7 сентября 2023 г. его можно купить на AliExpress приблизительно за 20,8 тыс. руб. В российских интернет-магазинах цена Xiaomi Smart Display 10 доходит до 24,2 тыс. руб.

Умный экран Xiaomi продается и в Китае , и в России









«Умный экран» стоит немного дешевле – в дни предзаказа (до 13 сентября 2023 г.) его отдают за 19 тыс. руб., в первую неделю продаж (с 14 по 20 сентября 2023 г.) он подорожает до 20 тыс. руб., а после его цена увеличится еще на 10% – до 22 тыс. руб.

Что внутри

К моменту публикации материала «Яндекс» раскрывал лишь параметры дисплея в своем «Умном экране». Это сенсорная панель с диагональю 10,1 дюйма, что совпадает с возможностями дисплея в Xiaomi Smart Display 10 – при той же диагонали он выдает изображение 1280х800 пикселей.

В «Умном экране» есть микрофон и камера со шторкой для видеозвонков и видеоконференций, как и в Smart Display 10, где разрешение камеры составляет 5 МП. Также в устройстве Xiaomi имеется встроенная в корпус подставка позволяющая расположить гаджет под углом 90 или 120 градусов к горизонту.

Xiaomi Smart Display 10

Согласно доступной в интернете информации, Smart Display 10 располагает 2 ГБ оперативной памяти, модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4, 2,4 ГГц) и встроенным накопителем на 16 ГБ. На старте продаж в конце апреля 2022 г. новинка Xiaomi стоила около $150 (14,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 7 сентября 2023 г.).

Основное предназначение

Умные экраны выполняют в первую очередь роль центра управления (хаба) устройствами умного дома. Совместное детище «Яндекса» и Xiaomi в этом плане не исключение – посредством «Алисы» можно, в числе прочего, включать и выключать освещение в помещениях или активировать чайник, кондиционер или робот-пылесос. Как сообщили CNews в «Яндексе», новинка полностью совместима с многочисленными устройствами Xiaomi для умного дома, от лампочек и датчиков до увлажнителей воздуха.

Фото: Яндекс Умный экран и умный дом - идеальное сочетание

Взаимодействовать с «Умным экраном» можно как голосом, так и при помощи тачскрина. Устройство позволяет, в числе прочего, слушать музыку и смотреть видео, а экран может пригодиться для вывода результатов запросов «Алисе», если она будет искать что-либо в интернете.

Умная колонка с экраном

Устройство, созданное «Яндексом» на пару с Xiaomi, фактически, можно отнести к разряду умных колонок. Здесь звуковая составляющая не столь развита ввиду другого форм-фактора, но зато имеется встроенный большой тачскрин, который в современных умных колонках «Яндекса» отсутствует.

Но нельзя не отметить, что у «Яндекса» уже есть опыт по встраиванию в экрана в смарт-колонку. Первая попытка была сделана совсем недавно – в начале августа 2023 г, и тогда у интернет-гиганта получились телевизоры «ТВ станция» с очень развитым звуком, большим экраном и «Алисой» внутри.

Программная составляющая этих телевизоров – прошивка «Яндекс ТВ», и, по сути, они имеют почти идентичный «Умному экрану» набор возможностей, за исключением встроенной камеры со шторкой и функции видеовызовов. На старте продаж они стоили от 45 тыс руб. за базовую 43-дюймовую «ТВ станцию» и до 100 тыс. руб за топовую 65-дюймовую «ТВ станцию про». Все телевизоры в линейке получили экраны 4К.

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