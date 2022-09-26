Презентация новых MacBook и iPad под угрозой срыва. Apple просто нечего показать

Новые MacBook, iPad, iPad Pro и ряд других новинок Apple октября 2022 г. могут поступить в продажу без предварительной красочной премьеры. Так компания поступает с устройствами, в которых нет почти ничего нового. Презентация таких гаджетов может сыграть против Apple после сентябрьской премьеры iPhone 14, внешне неотличимого от iPhone 13 и с минимальным количеством нововведений.

Нарушая традиции

Компания Apple может отказаться от ставшей уже ежегодной осенней презентации новых ноутбуков MacBook и планшетов iPad, предварительно назначенной на октябрь 2022 г. С таким прогнозом выступил известный аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman).

По мнению Гурмана, отмена премьеры, которая, как все привыкли с 2020 г., должна пройти в формате заранее записанного ролика, связана с недостаточным количеством новшеств в грядущих устройствах. Другими словами, ни MacBook, ни iPad образца осени 2022 г. могут не стоить того, чтобы рассказывать о ней в рамках многоминутной презентации, да еще и транслируемой в прямом эфире на весь мир (почти).

То же касается и неттопа Mac mini. По оценке Гурмана, Apple планирует (или, может, планировала) показать в октябре 2022 г. этот ПК на процессорах M2 и M2 Pro, а также MacBook Pro с экраном на 14 и 16 дюймов на M2 Pro и M2 Max. Завершить список новинок должен iPad Pro с процессором M2 в версиях на 11 и 12,9 дюйма.

Шанс того, что Apple все же проведет презентацию новинок, пока сохраняется

Отмена презентации в данном случае не означает, что устройства в продажу не поступят. Apple регулярно выпускает новые гаджеты без фанфар и шоу, в особенности те, в которых нет ничего радикально нового в сравнении с уже имеющимися на рынке.

Гурман считает, что есть вероятность появления осенью 2022 г. еще и новой ТВ-приставки Apple TV вместе с бюджетным планшетом iPad 10. При этом он полагает, что десктоп Mac Pro на базе процессора М2 раньше 2023 г. ждать, вероятнее всего, не стоит.

Косвенное подтверждение

Предположение Гурмана о том, что Apple пока нечем удивить фанатов MacBook и iPad, подтверждается весьма неоднозначной сентябрьской презентацией. В начале осени 2022 г. компания продемонстрировала прошлогодний смартфон iPhone 13, назвав его iPhone 14. Мобильник имеет исчезающе небольшое количество нововведений – Apple даже не стала вносить изменения в его дизайн. Попытка Apple дважды (а если учитывать еще и iPhone 12, то трижды) продать покупателям один и тот же мобильник обернулась сокрушительным провалом – продажи настолько низки, что компании даже пришлось в срочном порядке останавливать сразу пять цехов по выпуску iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

Производственные линии были переоборудованы под сборку iPhone 14 Pro и Pro Max. Эти смартфоны имеют гораздо большее количество отличий от Pro-смартфонов серии iPhone 13, например, новый вырез Dynamic Island в экране вместо пресловутой «челки». Спрос на эти аппараты ожидаемо высокий, в том числе и в России, куда техника Apple после ее ухода с рынка завозится на условиях параллельного импорта.

Dynamic Island - компонент iPhone 14 Pro , отсутствующий в обычном iPhone 14

Также в сентябре 2022 г. Apple показала наушники AirPods Pro второго поколения в абсолютно том же дизайне, что и у первой ревизии трехлетней давности. Основные отличия – улучшенное шумоподавление и кейс с магнитной зарядкой, петелькой для шнурка на запястье и встроенным динамиком.

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Единственным по-настоящему новым устройством Apple стали часы Watch 8 Ultra. Они получили сверхпрочный корпус для спортсменов и экстремалов, а также увеличенный экран, но при этом дизайн у них почти такой же, как у самых первых Apple Watch образца сентября 2014 г.

Ждать или не ждать

По предварительным оценкам, новые процессоры – это чуть ли не все отличительные «фишки» грядущих устройств Apple, которые должны отличать их от предшествующих моделей. Не исключено, что компания попытается дополнить их новыми программными возможностями. На это указывает то, что стабильная версия iPad OS 16 к моменту публикации материала еще не вышла.

Новое поколение приставки Apple TV может переехать на процессор А14 образца 2020 г. Такой же чип, вероятно, достанется и планшету iPad 10, который, по предварительным данным, наконец-то лишится разъема Lightning и получит USB-C. При этом в планшете может быть сохранена кнопка Home с одновременным незначительным уменьшением рамок дисплея.

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В iPad Pro 2022 ожидается функция магнитной беспроводной зарядки MagSafe, притом в обеих версиях планшета. Однако 11-дюймовый компьютер, по всей вероятности, по-прежнему обойдется без экрана miniLED. Об изменениях в ноутбуках MacBook Pro, за исключением процессоров, информации нет.