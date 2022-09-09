Новые iPhone 14 приедут в Россию по космическим ценам

Дефицит новых iPhone в планы не входит

Смартфоны Apple линейки iPhone 14, премьера которых состоялась 7 сентября 2022 г., появятся в России, но только по неофициальным каналам, пишет «Коммерсант». Apple остановила открытые поставки своих устройств в Россию еще в марте 2022 г., хотя при этом продолжает тайно ввозить свое «железо».

Купить новые мобильники Apple можно будет в крупных сетях распространения, в которые они попадут по каналам параллельного импорта. К примеру, еще до официальной презентации предзаказ на устройства открыла сеть «М.Видео-Эльдорадо». Кроме того, поставки «серых» iPhone 14 на российский рынок гарантировал лично глава Минпромторга Денис Мантуров во время Восточного экономического форума. «Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны – пожалуйста», – заявил министр.

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Однако, как и следовало ожидать, «серые» iPhone, продаваемые в крупных сетях, будут стоить дороже, чем в США и чем у неофициальных продавцов. CNews писал, что первые предпосылки этому появились еще в начале лета 2022 г. Одна из причин – теперь ритейлеры предоставляют свою гарантию на эти устройства, плюс могла подорожать логистика.

Нужно больше денег

Самый базовый iPhone 14, который внешне скопирован с прошлогоднего iPhone 13, в США стоит минимум $800 (48,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 9 сентября 2022 г.). Какова будет его российская цена (старт продаж в США 14 сентября 2022 г.) – пока неизвестно, поскольку Штаты – единственная страна, где цены на новые «Айфоны» не выросли по сравнению с предыдущим поколением. В других регионах устройства стоят дороже предшественников, и цена в России будет зависеть от того, из каких стран ритейлеры будут везти новенькие смартфоны Apple.

Но по предзаказу в «М.Видео-Эльдорадо» самый дешевый iPhone 14 стоит 85 тыс. руб. Таким образом, переплата составляет почти 40 тыс. руб., то есть в России смартфон будет стоить почти вдвое дороже, нежели в США.

iPhone 14 Pro не для России

Еще более интересной ситуация является со смартфонами iPhone 14 Pro и Pro Max. В российской рознице за iPhone 14 Pro Max с минимальным объемом памяти, согласно ценам на этапе предзаказа, потребуется заплатить 115 тыс. руб. В США за точно такой же телефон попросят $1100 или 68,9 тыс. руб. Разнице в цене, опять же, более чем в полтора раза не в пользу России.

Но если американскую версию iPhone 14 и его Plus-версии с увеличенным дисплеем можно использовать на территории России без каких-либо трудностей, то с новыми смартфонами Apple серии Pro все уже не так просто. На американском рынке Apple будет продавать iPhone 14 Pro и Pro Max исключительно в версии без лотка для SIM-карт.

В эти смартфоны буквально невозможно вставить SIM-карту, не только российскую, а в принципе любую.

Американские iPhone 14 Pro и Pro Mac работают только с электронной SIM-картой. В России эти технология тоже поддерживается операторами связи, но о ее широком распространении на момент выхода материала говорить не приходилось.

Пока неизвестно, какие именно iPhone 14 Pro и Pro Max приедут в Россию на условиях легального параллельного импорта – американские, европейские или азиатские. Старт продаж в США запланирован на 7 октября 2022 г.

Спешить не стоит

Нельзя исключить, что новые iPhone 14 резко подешевеют в России почти сразу после появления в официальной рознице. С этим согласны и собеседники «Коммерсанта». По их словам, нет смысла торопиться и бежать покупать новые мобильники Apple в первых рядах.

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«Надо подождать несколько недель, когда пропадет ажиотажный спрос на сером рынке, – сообщил изданию один из источников. – Когда их начнут сюда завозить, думаю, цены снизятся на 20-30% от того, что мы сейчас видим. Стоимость iPhone такая же, как была у 13. Ближе к концу осени, вероятно, мы увидим, как все устаканится, и они будут стоить столько же, сколько iPhone 13 последние полгода».

Apple забыла про Россию и россиян

Apple ушла из России в марте 2022 г. и возвращаться, судя по всему, пока не планирует. Об этом свидетельствует и тот факт, что компания «забыла» обновить свой официальный сайт.

Редакция CNews обнаружила, что 9 сентября 2022 г., спустя два дня после премьеры новых устройств, упоминания обо всех новинках полностью отсутствовали на ее официальном российском сайте.

Актуальная версия российского сайта Apple

На сентябрьской презентации Apple показала четыре новых iPhone, второе поколение наушников AirPods Pro, а также ничуть не изменившиеся внешне по сравнению с прошлогодней ревизией смарт-часы семейства Watch 8. Также она анонсировала продвинутые часы Watch 8 Ultra для спортсменов и экстремалов.

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Россиян, желающих прочесть о новинках на русскоязычном сайте Apple, ждет, мягко говоря, разочарование. Информацию о них можно найти только версиях сайта для других стран.

Тем временем в США

Судя по всему, Apple решила забыть про существование российской версии своего веб-сайта еще весной 2022 г. Прошлогодние смартфоны iPhone 13 и 13 Pro по-прежнему имеют приставку «Новый», тогда как в реальности Apple больше не продает модели 13 Pro. Также на сайте нет ничего про третье поколение модели iPhone SE, вышедшей в начале марта 2022 г.