ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» (Казанский ГАУ) - один из старейших аграрных вузов России, ведущий свою историю с 1922 года. В структуру университета входят 3 института (агробиотехнологий и землепользования, механизации и технического сервиса, экономики) и факультет лесного хозяйства и экологии. Казанский ГАУ является головным вузом научно-образовательного кластера аграрно-промышленного комплекса Республики Татарстан. Подготовка высококвалифицированных кадров ведется по 11 группам специальностей и направлений, включающим 1 программу специалитета, 35 программ бакалавриата, 13 программ магистратуры, 3 программы СПО и 18 программ аспирантуры. За 100 лет существования университетом подготовлено более 40 тысяч специалистов для АПК (аграрно-промышленного комплекса). Научно-исследовательская деятельность Казанского ГАУ реализуется на базе 12 научных школ, возглавляемых ведущими учеными в области агрономии, механизации сельхозпроизводства, экономики и управления в АПК. Университет активно сотрудничает с более чем 50-ю крупнейшими предприятиями и организациями агропромышленного комплекса Татарстана, 16-ю НИИ. Совместно с Минсельхозпродом Республики Татарстан реализуется проект Агробиотехнопарка университета - новой высокотехнологичной платформы развития АПК на основе передовых технологий. Здесь за последние 2 года были проведено более 50 опытов, испытано свыше 40 препаратов и произведено 255 т элитных семян пшеницы и 55 т безвирусного семенного картофеля.