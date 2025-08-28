Разделы

Казанский ГАУ ФГБОУ ВО Казанский государственный аграрный университет


ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» (Казанский ГАУ) - один из старейших аграрных вузов России, ведущий свою историю с 1922 года. В структуру университета входят 3 института (агробиотехнологий и землепользования, механизации и технического сервиса, экономики) и факультет лесного хозяйства и экологии. Казанский ГАУ является головным вузом научно-образовательного кластера аграрно-промышленного комплекса Республики Татарстан. Подготовка высококвалифицированных кадров ведется по 11 группам специальностей и направлений, включающим 1 программу специалитета, 35 программ бакалавриата, 13 программ магистратуры, 3 программы СПО и 18 программ аспирантуры. За 100 лет существования университетом подготовлено более 40 тысяч специалистов для АПК (аграрно-промышленного комплекса). Научно-исследовательская деятельность Казанского ГАУ реализуется на базе 12 научных школ, возглавляемых ведущими учеными в области агрономии, механизации сельхозпроизводства, экономики и управления в АПК. Университет активно сотрудничает с более чем 50-ю крупнейшими предприятиями и организациями агропромышленного комплекса Татарстана, 16-ю НИИ. Совместно с Минсельхозпродом Республики Татарстан реализуется проект Агробиотехнопарка университета - новой высокотехнологичной платформы развития АПК на основе передовых технологий. Здесь за последние 2 года были проведено более 50 опытов, испытано свыше 40 препаратов и произведено 255 т элитных семян пшеницы и 55 т безвирусного семенного картофеля.

28.08.2025 В России испытывают беспилотный летающий трактор. Он производительнее наземных собратьев в 10 раз 1
06.09.2024 МТС ускорила интернет в Деревне Универсиады и других студенческих общежитиях Казани 1
19.06.2024 Беспилотные технологии Казанского ГАУ снизят себестоимость растениеводства в России 1
04.04.2007 ЭОС: «Дело» и «Кадры» - бесплатно вузам 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13651 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1184 1
Пегас-Агро 1 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 441 1
МТЗ Трансмаш 23 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7107 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54862 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3095 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8417 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25093 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 649 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13065 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32833 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16238 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3171 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1751 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1192 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 287 1
АГРОштурман - ГлоНАШ 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1920 1
Кабанов Марат 52 1
Сабиров Раис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152486 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3168 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3096 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 746 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14352 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1592 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30950 3
Образование в России 2464 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1389 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14568 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53713 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6199 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2854 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1679 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1860 1
Поволжский ГУФКСиТ - Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма - Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 4 1
ТИСБИ Университет управления УВО 8 1
КГАВМ - Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана 2 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 41 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 32 1
Калужский кооперативный техникум 1 1
АСПИ - Армавирский социально-психологический институт 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380600, в очереди разбора - 737701.
Создано именных указателей - 181724.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

