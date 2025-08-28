Разделы

Сабиров Раис


УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 В России испытывают беспилотный летающий трактор. Он производительнее наземных собратьев в 10 раз 1
19.06.2024 Беспилотные технологии Казанского ГАУ снизят себестоимость растениеводства в России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сабиров Раис и организации, системы, технологии, персоны:

Пегас-Агро 1 1
МТЗ Трансмаш 23 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 441 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 287 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1192 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1751 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3171 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7107 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 649 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16238 1
АГРОштурман - ГлоНАШ 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1920 1
Россия - РФ - Российская федерация 152486 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3168 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1389 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1679 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30950 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1860 1
Казанский ГАУ ФГБОУ ВО - Казанский государственный аграрный университет 4 1
