Сабиров Раис
УПОМИНАНИЯ
|28.08.2025
|В России испытывают беспилотный летающий трактор. Он производительнее наземных собратьев в 10 раз 1
|19.06.2024
|Беспилотные технологии Казанского ГАУ снизят себестоимость растениеводства в России 1
Сабиров Раис и организации, системы, технологии, персоны:
|АГРОштурман - ГлоНАШ 1 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1920 1
