В России испытывают беспилотный летающий трактор. Он производительнее наземных собратьев в 10 раз

Отечественный сельскохозяйственный беспилотник «Небесный трактор» для распыления удобрений и средств защиты растений начали тестировать в Казанском государственном аграрном университете. Его производительность в разы больше, чем у наземной техники, а себестоимость обработки ниже.



Беспилотный трактор в небе

Специалисты Казанского государственного аграрного университета (ГАУ) приступили к испытаниям сельскохозяйственного беспилотника «Небесный трактор» на опытных участках вуза, выяснили «Известия».

БПЛА предназначен для автоматического распыления удобрений и средств защиты растений. Его максимальная грузоподъемность составляет 150 кг, максимальная скорость — 70 км/ч, рабочая — 25-35 км/ч. Комплекс создан на базе отечественного дрона БАС ИД-100А.

«Основное преимущество дронов — точность внесения и независимость от состояния почвы. Можно работать сразу после дождя, когда наземная техника увязнет», — сказал доцент кафедры эксплуатации и ремонта машин Казанского ГАУ Раис Сабиров.

Производительность выше в 10 раз

«Небесный трактор» работает на высоте три-семь метров, обрабатывает полосу шириной 20-23 метра. Дрон способен за смену опрыскать до 600 га посевов, рассказали его создатели изданию.

ООО «Небесный трактор» Сельскохозяйственному дрону не мешает сложный рельеф обрабатываемого участка

По их словам, его производительность в 8–10 раз превышает возможности традиционных наземных опрыскивателей при работе на аналогичных площадях со сложным рельефом и это единственный российский беспилотник с такими возможностями и характеристиками.

При этом себестоимость его обработки ниже, чем при использовании самоходных опрыскивателей. На полях сложной конфигурации или с препятствиями экономия достигает 40%. Дополнительный плюс — снижение расхода препаратов на 15–20% при сохранении биологической эффективности.

Ограничения для внедрения летающей сельхозтехники

Высота и скорость полета дронов позволяют им эффективно осуществлять обработку различных сельскохозяйственных культур по сравнению с применением наземной сельскохозяйственной техники или сельскохозяйственной пилотируемой авиации.

Рынок услуг дронной обработки в России растет на 25–30% ежегодно. Однако, как сказали представители ГАУ, в 2024 г. такими услугами воспользовались хозяйства на площади только около 2 млн га из общих 80 млн га пашни. Основными ограничениями являются высокая стоимость оборудования (8–12 млн руб. за комплекс) и дефицит сертифицированных операторов.

К тому же, как отметил ведущий эксперт рынка FoodNet («Фуднет») НТИ Алексей Кук, экономические расчеты по беспилотным авиационным системам часто оказываются нереалистичными. Мешает внедрению, по мнению эксперта, и «незрелая нормативно-правовая и технологическая база».

Беспилотных авиационных систем (БАС) нет в перечне сельхозтехники, поэтому на них не распространяются субсидии Минсельхоза, что приводит к низкой заинтересованности агропредприятий в покупке дронов, которые сейчас их используют в основном только крупные холдинги.

«Для малого, среднего и даже большинства крупного бизнеса более предпочтительным вариантом будет применение дронов через сервисные компании. Но это мало кто делает, потому что это высокорискованный бизнес с практически заградительными барьерами на вход. В итоге разработки делаются, но внедряются редко», — добавил Кук.