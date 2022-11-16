Никаких азиатских чипов. Apple локализует производство в США

Американская корпорация Apple решила отказаться от азиатских чипов и начать выпускать свои – в американской Аризоне. На локализацию компания решила пойти, чтобы снизить зависимость от тайваньского производства. Полупроводники made in USA в «яблочных» гаджетах могут появиться уже в 2024 г., на подготовку у корпорации – около двух лет.



Американские чипы

Корпорация Apple в 2024 г. собирается переходить на чипы, которые соберут на заводе в Аризоне в США, пишет Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора компании Тима Кука (Tim Cook). Заявление о переходе на американские полупроводники Кук сделал на встрече с инженерами и сотрудниками розничной торговли и службы поддержки Apple в Германии.

Что касается завода в Аризоне, компания решила его выкупить и запустить в 2024 г. По всей видимости, имеется в виду завод, которым будет управлять компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), эксклюзивный партнер Apple по производству чипов. Также известно, что TSMC уже присматривается ко второму заводу в США, чтобы увеличить производство чипов в стране.

В будущем Apple намерена использовать и европейские чипы

Пока неясно, отвечают ли мощности аризонского завода потребностям Apple. Тайваньская компания заявляла, что он будет выпускать до 20 тыс. чипов в месяц по пятинанометровому производственному процессу. Это значит, что Apple не сможет в ближайшем будущем перейти на более совершенные трехнанометровые полупроводники.

Возможно, на аризонском производстве «яблочная» компания также будет производить и менее сложные компоненты для своих устройств.

После заявления Кука акции TSMC выросли на 2,9% на торгах на Тайване в среду 16 ноября 2022 г. Акции Apple же не слишком изменились.

Европейские чипы тоже будут

«Я уверен, что мы также будем получать чипы и из Европы», – добавил Тим Кук на встрече, не уточнив, о каких заводах и в каких странах идет речь.

Bloomberg пишет, что европейские правительства также поддерживают инвесторов, готовых открыть производство чипов на территории ЕС. Сейчас TSMC активно ведет переговоры с правительством Германии о создании завода в этой стране.

Кук заметил, что создание производств полупроводников в США и Европе поможет рынку переориентироваться, и предрек трансформацию индустрии.

Откуда едут процессоры для Apple

До сих пор производитель iPhone, Mac и iPad поставлял процессоры с мощностей TSMC на Тайване. По состоянию на 2022 г. до 60% мировых поставок чипов идут именно с Тайваня, уточнил Тим Кук. Чипы разрабатывает сама Apple, производит – TSMC. Теперь американская компания пытается хотя бы часть этого производства репатриировать в США.

Пока же большая часть компонентов гаджетов Apple производится в Китае и других азиатских странах. При этом у Apple есть ряд поставщиков, которые создают некоторые комплектующие в США. Например, компания из Купертино сообщала, что модели Mac Pro, которые продаются в США, собираются в Техасе.

В беседе с CNews генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович отметил, что локализация микросхем будет трудно осуществима на практике для Apple.

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«Это будет, во-первых, крайне дорогой процесс из-за высокого уровня зарплат в США. Во-вторых, для того, чтобы сохранить текущий уровень цен на продукцию компании потребуются госсубсидии и, скорее всего, придтся какое-то время поработать в минус», – подчеркнул эксперт.



В целом же, по мнению Володковича, переход вызван геополитическими факторами, которые требуют обеспечить снижение рисков для такого знакового в потребительской сфере бренда, как Apple.

Производство чипов в США

Правительство США сейчас активно стимулирует локализацию производства чипов в стране. В августе 2022 г. президент США Джо Байден (Joе Biden) подписал законопроект «О чипах и науке» о предоставлении субсидий в размере $52,7 млрд для производства полупроводников и исследования в этой отрасли. В Белом доме заявили, что инвестиция должна сделать американские компании более конкурентоспособными по сравнению с Китаем в этой области.

На церемонии подписания присутствовали руководители компаний Micron, Intel, Lockheed Martin, HP и Advanced Micro Devices.

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Летом 2022 г. Micron объявил об инвестициях в размере $40 млрд в производство микросхем в США. Qualcomm и GlobalFoundries также анонсировали партнерство, в рамках которого они хотят вложить $4,2 млрд в производство микросхем и расширение предприятия GlobalFoundries в Нью-Йорке. Корпорация Intel также строит заводы в Аризоне, которые откроются в 2024 г. Производитель чипов раньше был поставщиком Apple, но затем компания заменила процессоры Intel в компьютерах Mac и других гаджетах своими компонентами.

Напомним, на сегодняшний день крупнейшими производителями полупроводников в мире являются тайваньская TSMC и южнокорейская Samsung. Первая занимает 54% мирового рынка, вторая — 17%.

В ноябре 2022 г. стало известно, что тайваньская компания MediaTek, крупнейший поставщик мобильных процессоров в мире, хочет передать часть заказов на производство своих процессоров американским компаниям Intel и GlobalFoundries.

Развивая производство чипов у себя, США намерены одновременно сокрушить индустрию полупроводников в Китае. Ранее CNews писал о том, что США ограничили продажу полупроводников китайским компаниям, «чтобы замедлить» развитие военных программ КНР с использованием суперкомпьютеров для моделирования ядерных взрывов и управления гиперзвуковым оружием».

Акцент на активное развитие полупроводниковой отрасли в США объясняется двумя причинами. Во-первых, Белый дом помнит коллапс с проводниками, возникший во время пандемии коронавируса, когда поставки электронных компонентов за пределы Китая находились под угрозой. Во-вторых, в стране пытаются обеспечить безопасность американских военных проектов. The Wall Street Journal писала, что расположение заводов на территории государства сократит возможности для шпионажа со стороны других стран.