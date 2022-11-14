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Компания, годами обманывавшая весь мир, ищет замену Тайваню для выпуска чипов. В фокусе — американская Intel

MediaTek хочет передать часть заказов на производство своих процессоров американским компаниям Intel и GlobalFoundries. Им достанутся заказы на выпуск не самых передовых микросхем для роутеров и смарт-ТВ, тогда как топовые чипы для нее продолжит выпускать тайваньская TSMC. Цель такой диверсификации – в снижении зависимости от Тайваня, полупроводниковое производство которого может пострадать от продолжающейся торговой войны между США и Китаем.

Не хранить в одной корзине

Тайваньская компания MediaTek, крупнейший поставщик мобильных процессоров в мире, приняла решение диверсифицировать процесс производства своих CPU, пишет Reuters. В настоящее время ее чипы выпускаются фабриках компании TSMC на Тайване, но MediaTek это совершенно не устраивает.

MediaTek – это крупнейший производитель мобильных процессоров в мире. По итогам II квартала 2022 г. ее доля рынка составила 39% против 29% у Qualcomm и 14% у Apple (статистика Counterpoint Research). Однако успеха она добилась обманом, притом, как сообщал CNews, глобальным.

TSMC – крупнейший мировой контрактный производитель микросхем. Она выпускает чипы для AMD, Apple, Qualcomm, MediaTek и многих других компаний и ежемесячно рапортует о росте выручки. CNews писал, что в ноябре 2022 г. TSMC заявила, что хочет максимально абстрагироваться от поставок высокочистого неона из России и с Украины (этот газ используется при производстве микросхем) и получать основные его объемы от тайваньских компаний.

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Неизвестно, связано ли решение MediaTek отдать часть своих заказов другим компаниям с этим. В заявлении руководства компании упоминается лишь напряженная обстановка вокруг противостояния США и Китая.

Также в компании отметили, что некоторые клиенты MediaTek в лице производителей техники требуют, чтобы процессоры поставлялись не только с Тайваня, но и из других стран и регионов мира, например Европы и США. «Я думаю, нам придется искать нескольких поставщиков одного и того же чипа, если того требует бизнес», – заявил генеральный директор MediaTek Рик Цай (Rick Tsai).

Открытость Новому свету

Обо всем этом Рик Цай и топ-менеджеры MediaTek поведали экспертам Reuters в рамках пресс-конференции, которую она проводила в США. Цай открыто заявил, что рынок США очень и очень интересует MediaTek, и что компания намерена утроить, а лучше даже учетверить свои поставки в эту страну. В течение какого времени MediaTek намерена реализовать задуманное, Цай уточнять не стал.

Судя по всему, руководство MediaTek вынашивает планы по ослаблению зависимости от Тайваня в плане выпуска своей продукции уже достаточно давно. Рик Цай сообщил, что в 2022 г. часть заказов на выпуск процессоров по не самым современным техпроцессам были переданы американской компании GlobalFoundries.

Это четвертый в мире контрактный вендор микросхем после TSMC (56% мирового рынка во II квартале 2022 г., статистика Counterpoint Research), Samsung (13%) и UMC (8%) с долей в размере 6%. Вероятно, выпуск процессоров по устаревшим нормам MediaTek делегировала ей, чтобы нагрузить TSMC работой по выпуску ее передовых CPU. Как сообщал CNews, в ноябре 2022 г. MediaTek выпустила Dimensity 9200 – в настоящее время самый передовой мобильный процессор во всем мире.

Куда же без Intel

GlobalFoundries располагает заводами в США и Сингапуре. Рик Цай не уточнил, в какой именно из этих стран налажено производство чипов MediaTek, но подчеркнул, что одной только GlobalFoundries компания ограничиваться не намерена.

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MediaTek проявляет неподдельный интерес к сотрудничеству с американской Intel. CNews писал, что они стали партнерами еще летом 2022 г. Однако на ноябрь 2022 г. Intel еще не приступила к выпуску процессоров для своего нового тайваньского клиента.

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Обеспечить производство самых современных процессоров MediaTek компания Intel не в состоянии – она, в отличие от TSMC, которая почти добралась до 1 нм, крепко застряла на 10 нм. Но MediaTek это совершенно не смущает – она собирается делегировать Intel выпуск процессоров для смарт-телевизоров и маршрутизаторов.

Рик Цай заявил, что MediaTek выбрала для выпуска своих микросхем технологию Intel 16. Конвейер заработает на заводе Intel в Ирландии во второй половине 2024 г.

Помнить о корнях

Разрывать контракты с TSMC MediaTek, судя по всему, не собирается, по крайней мере, в обозримом будущем. Глава MediaTek отметил, что Тайвань – самый важный в мире регион с точки зрения выпуска микросхем, но подчеркнул, что одного его недостаточно.

Рик Цай рассчитывает в будущем забронировать часть мощностей нового пятинанометрового завода TSMC, который, как сообщал CNews, она строит в Аризоне (США). Вероятнее всего, фабрика будет запускаться частями – компания готовится начать первое производство на ней не позднее 2024 г.

Евгений Черкесов

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