Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сидоров Денис
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|Платформа Webbankir стала партнером Сбербанка по программе комплексного урегулирования задолженности 1
|03.10.2018
|Webbankir: чат-бот увеличил конверсию обращений в заявки в 8,5 раз 1
Сидоров Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2198 1
|Webbankir - Вэббанкир МФК - Финансовый онлайн-сервис 17 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7572 1
|Rakuten Viber 632 1
|Microsoft Windows 2000 8663 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.