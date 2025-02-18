Финансовая онлайн-платформа Webbankir подвела итоги года

Финансовая онлайн-платформа Webbankir (ООО МФК «Вэббанкир») подвела итоги 2024 г. Рабочий портфель компании без учета просрочки на конец года превысил 3,8 млрд руб., что на 56% лучше показателя 2023 г. – 2,4 млрд руб. При этом уже по итогам января 2025 г. рабочий портфель оказался более в четыре млрд руб. Примерно четверть этой суммы приходится на среднесрочные займы (Installment loans), остальное – на PDL, или так называемые займы «до зарплаты». Об этом CNews сообщили представители Webbankir.

Объем выдач за отчетный период вырос на 38,8%, до 30,6 млрд руб. по сравнению с 22,1 млрд руб. годом ранее. Таким образом, за свою историю с 2012 г. Webbankir выдал займов в общей сложности более чем на 110 млрд руб.

Чистая прибыль компании в 2024 г. достигла 905 млн руб., увеличившись более чем на 7%. Рентабельность собственного капитала (ROE) составила 56,1%.

«Мы отлично прошли 2024 г. и с оптимизмом смотрим в будущее. Рассчитываем заработать в 2025 г. даже большую прибыль, учитывая отложенный эффект от инвестиций, сделанных нами в развитие клиентской базы. Качество самой аудитории заметно возросло. Этому, в том числе, способствовало изменение нашей продуктовой линейки. Сегодня она насчитывает 12 субпродуктов, каждый из которых направлен на привлечение и удержание клиента на всех этапах его жизненного цикла», – сказал генеральный директор компании Webbankir Андрей Пономарев.

Активное развитие компании обеспечено надежным диверсифицированным фондированием. Так, в 2024 г. она разместила на Московской бирже три облигационных выпуска на общую сумму 612 млн руб.

Сильные позиции компании подтверждаются оценками независимых аналитиков: весной прошлого года ведущее рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг ООО МФК «Вэббанкир» до уровня ruBB со стабильным прогнозом.