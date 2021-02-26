Внук лидера нации стал хозяином телеком-гиганта

Новый акционер казахстанского «Транстелекома»

Фирма Unit Telecom, совладельцем которой является Нурали Алиев, старший внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, стала владельцем 75% пакета акций минус одна акция компании «Транстелеком». Сделка согласована и поддержана правительством Казахстана в рамках процедуры приватизации, сообщается на официальном сайте компании.

Внук Нурсултана Назарбаева

Тридцатишестилетний Нурали Алиев занял пост председателя совета директоров «Транстелекома» в 2016 г. Помимо телекоммуникационного гиганта молодой бизнесмен владеет инвестиционным холдингом Capital Holding, акциями венчурного фонда Nd Capital. Вторым соучредителем компании Unit Telecom, учрежденной в 2014 г., является Дмитрий Покупателев, который входит в совет директоров «Транстелекома». Благосостояние нового владельца компании «Транстелекома» казахстанский журнал Forbes оценил в $269 млн. Его дедушка Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном в период с 1989 по 2019 гг. С 2010 г. он имеет официальный титул «Лидера нации».

Как менялись акционеры «Транстелекома»

По информации Казахстанской фондовой биржи, ранее 75% минус одна акция «Транстелекома» принадлежали бизнесмену Марлену Муханову, который был избран в состав совета директоров компании «Транстелеком» решением общего собрания акционеров в 2016 г.

Нурали Алиев, внук Нурсултана Назарбаева и видный бизнесмен

По данным биржи Казахстанской фондовой бирже (KASE), оставшиеся 25% акций «Транстелекома» принадлежат «Национальной компании Казахстанские железные дороги» - «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ).

Первоначально «Транстелеком» был создан в 1999 г. как дочернее предприятие КТЖ. Функциональность компании на тот момент заключалась в организации технической поддержки системы связи в железнодорожном секторе и дальнейшей ее модернизации.

К декабрю 2017 г. КТЖ владела уже лишь 51% акций «Транстелекома», а 49% принадлежали бизнесмену Марлену Муханову, вошедшему в совет директоров компании в 2016 г. В 2018 г. после того как правительство Казахстана разрешило КТЖ продать Муханову еще 26%, его доля увеличилась до 75%. В 2019 г. Марлен Муханов подал письменное уведомление о досрочном прекращении своих полномочий в качестве члена совета директоров. В результате недавней сделки его доля в компании сократилась до нуля.

Бизнес и финансовые показатели «Транстелекома»

Сейчас «Транстелеком» – это вторая по значимости и масштабу телекоммуникационная компания в республике Казахстан, которая специализируется на предоставлении широкого спектра телекоммуникационных услуг, цифровизации и системной интеграции в области ИТ, связи, автоматики и энергетики. Доля «Транстелекома» на телекоммуникационном рынке Казахстана в 2019 г. составила 6%.

Казахстанский «Транстелеком» создавался как «дочка» «Казахстанских железных дорог»

Компания «Транстелеком» активно участвует в госпрограмме «Цифровой Казахстан». В 2019 г. компанией был дан старт проекту TransCaspian Fiber Optic (TCFO) по прокладке волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Планируется, что проект будет введен в эксплуатацию в конце 2021 г и позволит выйти на более высокий уровень развития высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи данных, а также займет достойное место в мировом транзите данных.

Гибридная рабочая среда вызывает привыкание Бизнес

В 2019 г. компания достигла следующих финансовых показателей: выручка составила 82 млрд тенге ($197 млн), чистая прибыль – 2 млрд тенге ($4,8 млн), показатель EBITDA составил 20 млрд тенге ($48,2 млн), рентабельность по показателю EBITDA – 24%.

«В Казахстане большая часть интересных активов находится под контролем «семьи» Назарбаева, прямым, косвенным или скрытом, и в принципе, ничего удивительного в подобной сделке нет,- говорит аналитик J’Son & Partners Кирилл Кучеров. - Результаты сделки вряд ли скажутся на обычных пользователях и абонентах, потому что у «Транстелекома» очень маленькая база частных клиентов – в большей степени компания работает в сегментах B2B и B2G, а основным ее клиентом является национальная компания «Казахстанские железные дороги».