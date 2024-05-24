Зарубежный осколок Softline может лишиться партнера для выхода на Nasdaq

SPAC-компания Corner Growth Acquisition (CGAC), в процессе слияния с которой находится ИТ-дистрибьютор Noventiq (экс-Softline), получила второе подряд предупреждение от Nasdaq о несоответствии правилам листинга. Затягивается сделка по слиянию с Noventiq, заключенная весной 2023 г., в результате чего у CGAC уже почти не осталось частных акционеров.

У партнера Noventiq проблемы с Nasdaq

SPAC-компания Corner Growth Acquisition (CGAC, находится в процессе слияния с ИТ-дистрибьютором Noventiq) получила предупреждение от администрации американской бирже Nasdaq о несоответствии критериям листинга. Причина состоит в том, что число находящихся в свободном обращении акций компании оказалось меньше требуемого значения – 500 тыс.

Теперь у компании есть 45 дней (то есть до 24 июня 2024 г.), чтобы исправить данную ситуацию. Также компания может представить администрации Nasdaq по выполнению указанного требования, в случае чего у CGAC получит отсрочку на 180 дней.

Это уже не первое предупреждение, которое CGAC получает от администрации биржи Nasdaq. В конце 2023 г. компанию предупредили, что, в нарушение требований к SPAC-компаний, она не успела осуществить сделку по слиянию в течение трех лет с момента проведения IPO (публичное размещение акций).

Фото: Softline У партнера зарубежного осколка Softline, работающего под брендом Noventiq , возникли проблемы

Компания обратилась в совет по слушаниям Nasdaq, который предоставил CGAC отсрочку до 17 июня 2024 г. по выполнению требований биржи. Администрация биржи учла тот факт, что CGAC находится в процессе слияния с Noventiq.

Как партнер Noventiq собирал и возвращал средства инвесторам

SPAC-компании не имеют собственных активов, но, тем не менее, проводят IPO. Затем такие компании ищут партнера для слияния, который таким образом хочет получить листинг на бирже.

CGAC провела IPO в конце 2020 г. и привлекла $400 млн. В ходе размещения было продано $40 блоков, состоящих из одной акции класса «А» и одного варранта, по цене $10 за один блок. Данные средства хранятся в специализированном депозитарии и будут доступны только после осуществления.

Если слияние в оговоренный срок не состоится, SPAC-компания ликвидируется, а средства возвращаются инвесторам. Обычно срок осуществления слияния – два года с момента проведения IPO. По состоянию на конец 2022 г. сделка по слиянию не состоялась, но акционеры CGAC решила продлить срок до 21 июня 2023 г.

Тогда же акционерам была возможность погасить имеющие у них акции. Этой возможность воспользовались владельцы 38,8 млн акций класса «А» (97%от общего числа акций данного класса), компания вернула им $393 млн. После этого количество акций класса А, находящихся в свободном обращении, сократилось с 40 млн до 1,19 млн. Акции выкупались по цене $10,14 за одну ценную бумагу. Сумма выплат также учитывала процентный доход в размере $5,6 млн.

В июле 2023 г. акционеры CGAC вновь продлили срок для осуществления слияния – до 20 марта 2024 г .После этого владельцы еще 770 тыс. акций воспользовались возможность их погашения, компания вернула им $8 млн. Акции выкупались по цене $10,48 за одну ценную бумагу. Сумма выплат также включала процентный доход в размере $370 тыс. Количество находящихся в свободном обращении акций класса «А» сократилось до 419 тыс.

В феврале 2024 г. акционеры CGAC опять продлили срок для осуществления слияния – до 30 июня 2024 г. После этого владельцы еще 83 тыс. акций воспользовались возможностью их погашения. Компания вернула им $911 тыс. ($10,9 на одну акцию). Количество находящихся в свободном обращении акции класса «А» сократилось до 336 тыс., что ниже требуемого Nasdaq уровня.

У каждой SPAC-компании есть свой «спонсор» - создатель. В случае с CGAC таковым является компания CGA Sponsor, принадлежащая Джону Кадедду (John Cadeddu) и Марвину Тиену (Marvin Tien). CGA Sponsor владела 9,8 млн акций CGAC класса «B» (акции класса «В», как и акции класса «А», обладают одним голосом на одну ценную бумагу).

Первоначально это составляло 19,78% от общего числа акций компании. В июне 2023 г. CGA Sponsor решила конвертировать имеющиеся у нее акции CGAC класса «В» в акции класса «А» в пропорции 1:1. После этого общее число акций CGAC класса «А» увеличилось до 10,16 млн.

Предполагалось, что организаторы IPO CGAC должны получить $22 млн, в том числе $8 млн им было выплачено сразу, $14 млн должно было быть выплачено после осуществления слияния. В конце 2022 г. организаторы размещения отказались от $10 млн из полагавшейся им отложенной премии. Летом 2023 г. стороны достигли нового соглашения, согласно которому организаторы размещения отказались лишь от $7 млн из общей суммы отложенной премии в размере $14 млн.

Краткая история Noventiq

Noventiq берет свое начало от российской ИТ-компании «Софтлайн» (Softline), основанной Игорем Боровиковым в 1994 г. В конце 2021 г. Softline провела IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже. К тому моменту у компании было сильно присутствие зарубежом.

Летом 2022 г. Softline приняла решение бизнеса на российский и международный. Российская часть компания за символические $1 была продана Боровикову. В качестве компенсации остальные акционеры Softline получили по 0,606 акций на каждую имеющуюся у них ценную бумагу. После этого доля Боровикова в компании сократилась с 53% до 44%.

После этого российское подразделение Softline - АО «Софтлайн» - было продано фонду «Тэтис Кэпитал». АО «Софтлайн» было преобразовано в ПАО. Компания объявила оферту на выкуп глобальных депозитарных расписок (GDR) Softline, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре («Национальном расчетном депозитарии», НРД). Затем ПАО «Софтлайн» получила листинг на Московской бирже.

Со своей стороны, глобальный Softline был переименован в Noventiq и провел делистинг с LSE и Московской бирже. С целью получения листинга на американской бирже Noventiq провела редомиляцию с Кипра на Каймановы острова, а весной 2023 г. договорилась о слиянии с CGAC (она также зарегистрирована на Каймановых островах).

Финансовые показатели Noventiq

В 2024 г. финансовом году (закончился 31 марта 2024 г.) выручка Noventiq составила $475 млн, продемонстрировав рост за год на 18%. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию, не учитывают программу мотивации сотрудников) составил $38 млн (рост – 26%). Ключевой партнер Noventiq - Microsoft. Оборот по продуктам Microsoft в 2023 финансовом году составил $1,14 млрд (рост за год - 30%).

В 2025 финансовом году выручка компании прогнозируется на уровне $550 млн, скорректированный показатель EBITDA - $46 млн. После ухода из России ключевым рынком для Noventiq стала Индия. В 2023 финансовом году выручка индийского подразделения составила $90 млн (рост – 114%), оборот по продуктам Microsoft - $535 млн (рост 19%).