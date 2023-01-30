В России создали замену американской системе предупреждения столкновения самолетов

В России создали систему предупреждения столкновения самолетов. Ее уже устанавливают как на военно-транспортные, так и на гражданские самолеты. Ранее отечественный воздушный флот использовал разработку TCAS американской компании Collins, практически мирового монополиста в этом направлении, отмечают аналитики.

Своя система

В Петербурге создали первую отечественную систему предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ), сообщают «РИА Новости». Ее разработал петербургский институт авиационного приборостроения «Навигатор».

Как отмечает глава «Навигатора» Сергей Бабуров, это первая, уникальная отечественная система. Она обозревает пространство вокруг воздушного судна, обнаруживает другие самолеты и в случае рисков столкновения предупреждает об этом пилотов.

«Система выдает сигнал в автопилот для уклонения от столкновения с самолетами. Это венец импортозамещения, это наша инициативная разработка, последний блок авионики, которого не хватало нашей авиационной промышленности», — сказал Бабуров.

Как летали раньше

Ранее все лайнеры летали на американской системе TCAS компании Collins. Как отмечает Бабуров, компания была фактически мировым монополистом в этом вопросе.

«Установка сложная, американцы разрабатывали ее десятилетия. К отечественному аналогу путь, тоже был не быстрым», — сказал Бабуров.

Впервые СПСВ показали в июле 2021 г. на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в Жуковском. В мае 2022 г. разработчики сообщили о завершении разработки.

Как отмечает Бабуров, на МАКС была продемонстрирована не гибридная версия, без системы предупреждения близости земли. «Сейчас в системе интегрировано несколько дополнительных функций, в том числе распознание контура земли», — сообщил Бабуров. Разработка также может «наблюдать» за ситуацией в воздухе в пассивном режиме и в режиме активной антенны, которая будет передавать информацию другим воздушным судам о своем местонахождении.

Испытания на точность

Проходили испытания системы на самолете Л-410. Параллельно с опытами, в июне 2022 г. стало известно, что СПСВ серийно начинают оснащать военно-транспортные Ил-76.

«Она (система — ред.) прошла испытания в войсках. На земле она уже испытана. Они уже заказали серию», — заявил тогда «РИА Новостям» Бабуров.

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Однако технология пригодна для всех типов самолетов. По его словам, директора института, сейчас ее уже устанавливается на Ил-96, Sukhoi Superjet-100, Ил-14, МС-21.

«Система настолько сложная и уникальная, что в случае противоречий с указаниями диспетчера приоритет отдается именно ей. — рассказал Бабуров в эфире радио Sputnik. — По сути, на борту стоит радиолокатор, как на земле. Только он малогабаритный, помещен в небольшую коробочку, и активная антенна тоже небольшая. Эта миниатюризация данного локатора в небольшой блок и является уникальной особенностью разработки. Антенны — одна сверху, на фюзеляже воздушного судна, другая на брюхе — обозревают воздушное пространство, обнаруживая другие воздушные суда».

Технический директор института Сергей Чанушкин отметил «Вестям», что сейчас на можно заменить на отечественные аналоги уже практически всю авионику на летательных аппаратах. В институте ведут разработки метеолокатора, связного оборудования, спутниковых антенн.

Импортозамещение в небе

Напомним, сейчас отечественные авиаперевозчики активно переходят на российские технологии. В конце марта 2022 г. Президент России Владимир Путин запретил приобретать иностранное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры в России. Это произошло после того, как в марте 2022 г. на российском рынке приостановили свою деятельность ведущие международные поставщики софта Microsoft, Oracle, SAP и др.

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Так, на российское ПО по бронированию билетов уже мигрировали , «Уральские авиалинии», «Победа», Red Wings, «Ямал», Utair, «Алроса», «Аврора», «Руслайн». Популярными среди перевозчиков стали две системы в этом направлении ORS и «Леонардо».

Авиакомпания «Россия» в ноябре 2022 г. начала использовать российские разработки для агрегации метеорологических данных. Такой софт необходим для планирования рейсов и непосредственно самих полетов. Как уверены представители авиаперевозчика, новое ПО поможет сэкономить до 3% на одной из самых больших статей расходов компании — топливе.