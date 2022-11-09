Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО

Авиакомпания «Россия» начала использовать российское программное обеспечение для агрегации метеорологических данных. Такой софт необходим для планирования рейсов и непосредственно самих полетов. Как уверены представители авиаперевозчика, новое ПО поможет сэкономить до 3% на одной из самых больших статей расходов компании — топливе.

«Россия» летает и экономит

Авиакомпания «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот») приступила к использованию данных Росгидромета на основе отечественного программного обеспечения (ПО), сообщил ТАСС. В этом плане компания первопроходец — другие авиаперевозчики такой отечественный софт в свою деятельность еще не внедрили.

ПО по агрегации метеорологических данных необходимо для повышения точности планирования и расчетов полетов. Данные обновляются каждые шесть часов, сообщили в компании «Россия».

«Это позволит повысить топливную эффективность на 3%. В процессе задействованы только российские компании», — прокомментировали представители авиаперевозчика.

Кто разработал софт

Над программным обеспечением работала компания «Аэрософт» под брендом «Аэролокация.PRO». Навигационную базу для него поставляет «Центр аэронавигационной информации» — это филиал «Госкорпорации по организации воздушного движения». А по спецканалу связи от Росгидромета поступает метеорологическая информация.

Авиакомпания «Россия» начала использовать российское ПО для агрегации метеорологических данных

Данные будут интегрироваться в бортовой планшет пилотов.

«Авиакомпания “Россия” уже приступила к внедрению метеоданных Росгидромета в систему бортового электронного планшета пилотов, — рассказали в авиакомпании «Россия». — В решении задачи расчета полета в соответствии с рекомендованной практикой и высокими стандартами ИКАО впервые в истории гражданской авиации РФ принимают участие только российские поставщики».

Пока, по словам представителей перевозчика, отечественное ПО показало себя не хуже зарубежного, по многим параметрам оно даже оказалось точнее.

Массовая миграция

В 2022 г. российские компании, в том числе авиаперевозчики, начали активнее переходить на отечественный софт.

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Например, на российское ПО по бронированию билетов уже мигрировали S7, «Уральские авиалинии», «Победа», Red Wings, «Ямал», Utair, «Алроса», «Аврора», «Руслайн». Популярными среди перевозчиков стали две системы в этом направлении ORS и «Леонардо».

Одним из последних систему бронирования сменил «Аэрофлот». Это произошло с 29 октября по 30 октября 2022 г. В этот период у компании нельзя было приобрести, обменять или сдать авиабилеты как в онлайн формате, так и офлайн. Впрочем, авиаперевозчик предупредил о таких неудобствах.

Гендиректор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский ранее сообщал, что «Аэрофлот» на 90% заменит иностранное ПО на отечественное уже к 2024 г.

Вынужденные меры

Напомним, в конце марта 2022 г. Президент России Владимир Путин запретил приобретать иностранное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры в России. Это произошло после того, как в марте 2022 г. на российском рынке приостановили свою деятельность ведущие международные поставщики софта Microsoft, Oracle, SAP и др.

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Первые требования к отечественному ПО появились в апреле 2022 г. В октябре 2022 г. Правительство России выбрало 216 проектов отечественного программного обеспечения для промышленности.

Минцифры пообещало выделить на них бюджет в 28 млрд руб. до конца 2022 г. Предприятиям, на которых будет заменяться ПО, тоже придется потратиться. В общей сложности от бизнеса ждут финансирование на сумму 155 млрд руб.