Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167877
ИКТ 13063
Организации 10248
Ведомства 1441
Ассоциации 968
Технологии 3392
Системы 25054
Персоны 71521
География 2743
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2560
Мероприятия 843

Дания Оденсе

Дания - Оденсе


05.02.2025 Один из крупнейших в мире производителей промышленных роботов увольняет 10% сотрудников из-за падения спроса 1
07.02.2020 Mobile Industrial Robots и Universal Robots инвестируют $36 млн. в производство роботов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дания и организации, системы, технологии, персоны:

Teradyne 29 1
Odense Robotics 1 1
MiR - Mobile Industrial Robots 2 1
UR - Universal Robots 9 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5311 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30804 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5372 1
Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот 39 1
Visti Thomas - Висти Томас 1 1
Jagiela Mark - Ягела Марк 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17429 1
Дания - Королевство 1298 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52168 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3424 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16337 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 1
ABI Research 234 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338921, в очереди разбора - 770375.
Создано именных указателей - 167877.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще