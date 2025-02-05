Дания Оденсе
|05.02.2025
|Один из крупнейших в мире производителей промышленных роботов увольняет 10% сотрудников из-за падения спроса 1
|07.02.2020
|Mobile Industrial Robots и Universal Robots инвестируют $36 млн. в производство роботов 1
Дания и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17429 1
|Дания - Королевство 1298 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52168 1
|ABI Research 234 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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