Delta Air Lines и Sabre заключили соглашение о глобальной дистрибуции

Delta Air Lines и Sabre заключили передовое соглашение о глобальной дистрибуции, которое укрепит их многолетнее партнерство и будет способствовать внедрению коммерческих и технологических инноваций в туристической индустрии. Это первое в отрасли соглашение, ориентированное на создание ценности для всей экосистемы туризма, включая агентства и путешественников.

«Наше видение заключается в том, чтобы направить вектор мышления отрасли в сторону современного подхода к ритейлу, а именно продажи потребителям того, что они хотят, там, где они хотят, и так, как они хотят, – отметил Джефф Лобл (Jeff Lobl), управляющий директор по глобальной дистрибуции Delta Air Lines. – Мы благодарны Sabre за инновационный подход и новаторский дух на нашем совместном пути к новому этапу развития непрямой дистрибуции».

Компании ожидают, что это инновационное дистрибутивное соглашение изменит подход к построению партнерских отношений, которые теперь будут учитывать интересы всего туристического рынка. Оно обеспечит подключенным к Sabre покупателям туристических услуг непрерывный доступ к контенту Delta и позволит авиакомпании расширить охват посредством обширной сети агентств Sabre по всему миру.

Омниканальный клиентоцентричный подход Delta нацелен на создание уникальных возможностей для потребителей во всех каналах продаж для того, чтобы обеспечить путешественникам еще более качественный опыт там, где они предпочитают совершать покупки. Такой прогрессивный подход к ритейлу создает ценность для всех участников экосистемы: он повышает уровень обслуживания и дает потребителям широкий выбор.

«Sabre находится на пути создания новой торговой площадки для персонализированных путешествий. Технологические инновации и партнерства – это ключ к воплощению нашего видения, – отметил Уэйд Джонс (Wade Jones), директор по развитию продуктов Sabre Travel Solutions. – Новое соглашение с Delta – один из примеров такого партнерства, усиленного инновациями, которые мы совершили при создании новой электронной витрины. Теперь клиенты Delta и Sabre могут видеть совокупную ценность всех доступных предложений и с уверенностью совершать покупки».

Новая электронная витрина New Airline Storefront, разработанная Sabre в сотрудничестве с Delta, CWT и другими партнерами, уже доступна в агентском инструменте бронирования Sabre Red 360. Она сортирует предложения авиакомпаний по цифровым «полкам» для удобного сравнения тарифов на одном экране, тем самым улучшая процесс совершения покупок и создавая новую ценность для покупателей и продавцов во всей экосистеме туризма.

«Новая электронная витрина Sabre помогает быстрее разобраться в новых продуктах авиакомпаний и упрощает принятие решений о покупке. CWT полностью поддерживает такой подход к партнерству, направленный на улучшение пользовательского опыта наших консультантов, что в конечном итоге позволяет обеспечить более удобный процесс планирования поездок для путешественников, – отметил Эрик Магнусон (Erik Magnuson), вице-президент по продуктам, мобильным и платежным решениям CWT. – Мы считаем, что новая электронная витрина – это большой шаг вперед к созданию лучшей ценности и персонализации обслуживания, которые нужны нашим клиентам».

«Мы рады этому соглашению и ожидаем, что лежащие в его основе инновации упростят процесс бронирования и значительно улучшат опыт наших путешественников», – отметила Рита Виссер (Rita Visser), директор по работе с глобальными поставщиками, Oracle.

«Созданный с Sabre новый подход к работе с GDS и их передовая электронная витрина – это важные шаги в эволюции процесса совершения покупок, а также в создании ценности для всех участников экосистемы туризма, – отметил Джефф Лобл. – Если сфокусироваться на ценности предложений, то путешественники получат более широкий выбор и видимость доступных вариантов, а корпорации выиграют от того, что их сотрудники будут чувствовать себя более комфортно при планировании поездок в соответствии с тревел-политикой».

Этот подход, направленный на инновации, демонстрирует достижения в реализации омниканальной стратегии Delta. Она направлена на создание новых возможностей, которые обеспечат потребителям передовой опыт совершения покупок в предпочтительном канале.