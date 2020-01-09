В России создадут медицинский ИИ на отечественных нейропроцессорах
Минпромторг нацелился создать программно-аппаратную основу для медицинского искусственного интеллекта, которая станет базироваться на отечественных нейропроцессорах.
Медицинский ИИ на отечественном «железе»
Как выяснил CNews, Минпромторг собирается создать российский нейросетевой программно-аппаратный комплекс (НПАК), на котором смогут базироваться платформы облачных и локальных вычислений для разработки и развития продуктов медицинского искусственного интеллекта (ИИ). Этот комплекс планируется реализовать на отечественных нейросетевых компонентах и устройствах.
Предполагается, что НПАК станет основой доверенной информационной инфраструктуры, обеспечивающий работу с большими медицинскими и медико-биологическими объемами данных.
На текущий момент проект находится в самой начальной стадии — 20 декабря 2019 г. был запущен конкурс на выполнение соответствующих научно-исследовательских работ (НИР). В ходе них будущему господрядчику предстоит определить технический облик и пути разработки НПАК, а также создать его действующую модель и провести ее испытания. На это ему будет отведено 240 календарных дней, то есть порядка восьми месяцев с момента подписания договорных обязательств.
Начальная цена контракта выставлена на уровне 30 млн руб. Прием заявок от соискателей продлится до 20 января 2020 г. Подведение итогов намечено на 27 января.
Непосредственным заказчиком НИР выступил подведомственное Минпромторгу федеральное государственное автономное учреждение «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий». Примечательно, что на момент публикации материала его интернет-сайт «временно не работал и находился на реконструкции».
Что предстоит сделать в ходе НИР
В ходе выполнения НИР подрядчику предстоит осуществить аналитический обзор тематической научно-технической, нормативной и методической литературы, в том числе научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты — не менее 25 источников за период 2015-2019 гг.
«Должна быть проведена сравнительная оценка различных вариантов возможных решений исследуемой проблемы и выполнен выбор наиболее эффективного способа создания НПАК, — отмечается в техзадании. — Должен быть создан один демонстратор НПАК, построенный на вычислительных и программных средствах исследовательской лаборатории медицинского ИИ заказчика. Должны быть проведены испытания демонстратора НПАК на тестовом наборе медицинских данных, предоставленном заказчиком».
Подоплека проекта
В техзадании конкурса на проведение НИР отмечается, что необходимость создания НПАК следует из безусловного исполнения указа Президента России от 6 июня 2019 г. № 254 «О стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года». В данном документе «создание централизованных цифровых платформ в целях диагностики заболеваний, в том числе с использованием искусственного интеллекта» прописано в качестве одного из приоритетных направлений решения основных задач развития здравоохранения страны. Однако какая-либо конкретика в президентском указе не приведена.
О том, что с точки зрения Минпромторга станет главной сложностью на пути реализации проекта, можно судить по ремарке в ТЗ относительно того, что «возможность применения технологий медицинского ИИ во всем мире ограничивается «уровнем цифровизации учреждений здравоохранения, реабилитации и социальной защиты, требующем наличия широкой линейки специализированных электронных компонентов в виде нейропроцессоров, нейровычислителей и нейроускорителей».
Как в России обстоят дела с нейрочипами
Насколько в процессе подготовки модели НПАКа разнообразным и конкурентным окажется российский рынок с точки зрения имеющихся на нем необходимых компонентов, судить сложно. Напомним, в марте 2019 г. представители научно-технического центра «Модуль», создающего нейрочипы на базе собственного ядра NMC (NeuroMatrix Core) заверяли, что на тот момент полностью готовыми нейропроцессорами ни один другой отечественный разработчик не располагал.
В то же время существует обрывочная информация о некоторых наработках на этом направлении НПЦ «Элвис» и Фонда перспективных исследований МФТИ, а также планах по созданию «национального нейропроцессора» в рамках отраслевого союза «Нейронет».
Кроме того, в декабре 2019 г. CNews писал о скорректированных и новых планах уральской компании «Мультиклет» по выпуску ИИ-чипов Multiclet S1 и Multiclet S2, однако образцы первого из этих процессоров увидят свет лишь во второй половине 2020 г.