В России создадут медицинский ИИ на отечественных нейропроцессорах

Минпромторг нацелился создать программно-аппаратную основу для медицинского искусственного интеллекта, которая станет базироваться на отечественных нейропроцессорах.

Медицинский ИИ на отечественном «железе»

Как выяснил CNews, Минпромторг собирается создать российский нейросетевой программно-аппаратный комплекс (НПАК), на котором смогут базироваться платформы облачных и локальных вычислений для разработки и развития продуктов медицинского искусственного интеллекта (ИИ). Этот комплекс планируется реализовать на отечественных нейросетевых компонентах и устройствах.

Предполагается, что НПАК станет основой доверенной информационной инфраструктуры, обеспечивающий работу с большими медицинскими и медико-биологическими объемами данных.

На текущий момент проект находится в самой начальной стадии — 20 декабря 2019 г. был запущен конкурс на выполнение соответствующих научно-исследовательских работ (НИР). В ходе них будущему господрядчику предстоит определить технический облик и пути разработки НПАК, а также создать его действующую модель и провести ее испытания. На это ему будет отведено 240 календарных дней, то есть порядка восьми месяцев с момента подписания договорных обязательств.

Начальная цена контракта выставлена на уровне 30 млн руб. Прием заявок от соискателей продлится до 20 января 2020 г. Подведение итогов намечено на 27 января.

В России создадут ПО и «железо» для медицинского ИИ на отечественных нейропроцессорах

Непосредственным заказчиком НИР выступил подведомственное Минпромторгу федеральное государственное автономное учреждение «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий». Примечательно, что на момент публикации материала его интернет-сайт «временно не работал и находился на реконструкции».

Что предстоит сделать в ходе НИР

В ходе выполнения НИР подрядчику предстоит осуществить аналитический обзор тематической научно-технической, нормативной и методической литературы, в том числе научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты — не менее 25 источников за период 2015-2019 гг.

«Должна быть проведена сравнительная оценка различных вариантов возможных решений исследуемой проблемы и выполнен выбор наиболее эффективного способа создания НПАК, — отмечается в техзадании. — Должен быть создан один демонстратор НПАК, построенный на вычислительных и программных средствах исследовательской лаборатории медицинского ИИ заказчика. Должны быть проведены испытания демонстратора НПАК на тестовом наборе медицинских данных, предоставленном заказчиком».

Подоплека проекта

В техзадании конкурса на проведение НИР отмечается, что необходимость создания НПАК следует из безусловного исполнения указа Президента России от 6 июня 2019 г. № 254 «О стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года». В данном документе «создание централизованных цифровых платформ в целях диагностики заболеваний, в том числе с использованием искусственного интеллекта» прописано в качестве одного из приоритетных направлений решения основных задач развития здравоохранения страны. Однако какая-либо конкретика в президентском указе не приведена.

О том, что с точки зрения Минпромторга станет главной сложностью на пути реализации проекта, можно судить по ремарке в ТЗ относительно того, что «возможность применения технологий медицинского ИИ во всем мире ограничивается «уровнем цифровизации учреждений здравоохранения, реабилитации и социальной защиты, требующем наличия широкой линейки специализированных электронных компонентов в виде нейропроцессоров, нейровычислителей и нейроускорителей».

Как в России обстоят дела с нейрочипами

Насколько в процессе подготовки модели НПАКа разнообразным и конкурентным окажется российский рынок с точки зрения имеющихся на нем необходимых компонентов, судить сложно. Напомним, в марте 2019 г. представители научно-технического центра «Модуль», создающего нейрочипы на базе собственного ядра NMC (NeuroMatrix Core) заверяли, что на тот момент полностью готовыми нейропроцессорами ни один другой отечественный разработчик не располагал.

В то же время существует обрывочная информация о некоторых наработках на этом направлении НПЦ «Элвис» и Фонда перспективных исследований МФТИ, а также планах по созданию «национального нейропроцессора» в рамках отраслевого союза «Нейронет».

Кроме того, в декабре 2019 г. CNews писал о скорректированных и новых планах уральской компании «Мультиклет» по выпуску ИИ-чипов Multiclet S1 и Multiclet S2, однако образцы первого из этих процессоров увидят свет лишь во второй половине 2020 г.