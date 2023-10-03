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Цифровизация Внедрения
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Кузбасс развивает региональную систему телемедицинских консультаций вместе с «Нетрикой медициной»

В Кемеровской области запущена в работу региональная телемедицинская информационная система. Решение разработано на базе сервиса «N3.Телемедицинские консультации» компании «Нетрика медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир медика»). Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медицина».

Система внедрена командой «Нетрики медицины» совместно с Кузбасским областным медицинским информационно-аналитическим центром (КОМИАЦ). Сегодня к системе подключены 90 медицинских организаций.

Новая система заменила прежнее решение, которое не позволяло взаимодействовать с федеральными сервисами Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Платформа, разработанная «Нетрикой медициной», интегрирована как с ГИС региона, так и с ЕГИСЗ. В частности, она позволяет передавать протоколы ТМК – результаты проведенных консультаций – в федеральный Реестр электронных медицинских документов (РЭМД).

«Региональная телемедицинская информационная система – часть государственной информационной системы здравоохранения Кузбасса. Система ТМК помогает региону решать крайне важную задачу по консультированию медицинского персонала, работающего на труднодоступных территориях. Такие консультации способствуют равному доступу всех граждан к высококвалифицированной медицинской помощи, позволяют оперативно принимать решения в сложных клинических случаях или экстренных ситуациях, когда речь идет о жизни пациента», – отметила директор КОМИАЦ Олеся Приндуль.

«Бесшовному» внедрению новой системы помог этап тестирования, который проводился с участием двух пилотных клиник и занял три месяца. Следом регион провел масштабную работу, включавшую в том числе обучение медицинского персонала, донастройку процессов внутри медицинских учреждений, разработку протокола ТМК в формате электронного документа.

В результате число проведенных в регионе ТМК увеличилось более чем в четыре раза: с 1057 в 2022 г. до 4482 в 2023 г. Кроме того, в 2023 г. консультации охватили все районы Кемеровской области, включая самые отдаленные. Наибольшее число ТМК медики Кузбасса провели по направлениям «Кардиология» (754) и «Онкология» (435).

Сервис ТМК связывает между собой врачей из городов и территорий, которые разделяют сотни километров. Так, медикам из Прокопьевска удалось спасти пострадавшего в ДТП пациента благодаря телемедицинской консультации, проведенной с коллегами из Кемерово.

В 2023 г. в Кемеровской области также заработали ТМК в формате «врач – пациент». Решение развернуто на базе регионального портала пациента, обновленного весной этого года при участии специалистов компании «Нетрика медицина». Ежедневно порталом пользуются около 1,2 тыс. жителей Кузбасса.

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«Нетрика медицина» разрабатывает и поставляет ИТ-решения для государственного и частного здравоохранения. Компания специализируется на создании государственных информационных систем регионов России и их интеграции с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

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