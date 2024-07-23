Продукты Arenadata дополнят облачные сервисы хранения и обработки данных Oxygen

Arenadata расширяет присутствие в облаках: теперь экосистема продуктов по работе с данными от российского вендора доступна у облачного провайдера Oxygen. Сотрудничество игроков открывает клиентам новые возможности и позволяет сократить расходы на вычислительную инфраструктуру.

Заключенное партнерство позволит заказчикам решать задачи по управлению данными и ускорять запуск цифровых продуктов с применением open source-компонентов в облачной среде Oxygen. Решения Arenadata — технологическая основа для надёжного, масштабируемого корпоративного хранилища, которое будет расти вместе с потребностями бизнеса.

Антон Близгарёв, директор по развитию облачного бизнеса Arenadata: «При выборе cloud-партнера мы обращаем внимание на легкость миграции, стабильность работы облака и возможность провести там стресс-тесты. Oxygen обеспечивает эти параметры в полном объеме, что стало ключевым фактором при заключении партнерства с компанией. Еще один важный момент — наличие собственных дата-центров у Oxygen, что говорит о надежности игрока и способности взять на себя максимально высокий уровень ответственности. Мы рады новому сотрудничеству и верим, что оно откроет новые горизонты для наших клиентов».

Павел Сучков, директор по маркетингу Oxygen: «Oxygen всегда заинтересован в партнерстве с компаниями такого уровня. Сотрудничество с Arenadata — это синергия в достижении общих целей. Мы объединяем потенциал и экспертизу обеих компаний, чтобы создавать новые возможности для клиентов. У Oxygen есть мощная облачная инфраструктура, у Arenadata — высокопроизводительные базы данных. Так мы выводим на рынок полностью импортозамещённые решения для работы с высоконагруженными приложениями. Это в особенности важно при работе с алгоритмами машинного обучения, большими языковыми моделями и другими технологиями ИИ».

Облачное хранилище Oxygen развёрнуто в собственном дата-центре в Москве. ЦОД компании общей ёмкостью 1500 стоек с установленной электрической мощностью 12,8 МВа соответствует уровню надёжности Tier III, отвечает самым строгим международным стандартам TIA-942 и имеет сертификат Uptime Institute с подтверждённым показателем надёжности 99,982%. Всё это гарантирует заказчикам высокую доступность и возможность трёхкратного резервирования данных в разных географических точках — у Oxygen также есть площадки в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.