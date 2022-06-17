«Билайн» поможет в развитии цифровой экономики в Республике Калмыкия

На Петербургском Международном Экономическом форуме Правительство Республики Калмыкия и ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») подписали соглашение о долгосрочном взаимодействии для развития цифровой экономики в регионе.

«Билайн» готов предоставлять новые технологии и сервисы для более эффективного управления в сфере транспорта, туризма и социальной инфраструктуры. Например, технологии анализа данных могут помочь в решении задач по повышению уровня безопасности, сервисы с использованием искусственного интеллекта – в увеличении туристического потока, анализе миграции трудового населения. Оказание услуг осуществляется при наличии согласия пользователя на обработку данных и получение рекламы.

Рашид Исмаилов, президент ПАО «Вымпелком»: «У “Билайн” есть большой опыт реализации совместных проектов в российских регионах на базе инновационных решений в сфере телекома. Цифровизация открывает большие перспективы для развития экономики. Уверен, что подписанное соглашение станет важным шагом на пути к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству».

Делгира Пюрбеева, директор Элистинского отделения «Билайн»: «Мы продолжаем развивать сеть, повышая доступность современных цифровых сервисов для жителей региона. В рамках подписанного соглашения компания планирует инвестировать в течение ближайших двух лет существенные средства – около 100 млн руб. – в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Республики».

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ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») – телекоммуникационная компания предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты. «Билайн бизнес» – структурное подразделение компании ПАО «Вымпелком», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн бизнес» более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.