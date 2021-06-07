Республика Калмыкия заключила с «Базальт СПО» соглашение о поставках ОС «Альт»

Министерство цифрового развития Республики Калмыкия заключило с «Базальт СПО», разработчиком ОС «Альт», соглашение о долгосрочном комплексном сотрудничестве.

Сегодня все медицинские учреждения Республики Калмыкия работают на российских операционных системах семейства «Альт». Более 2 тысяч автоматизированных рабочих мест (АРМ) развернуты в 2019-2020 гг. в рамках регионального проекта цифровизации здравоохранения. Проект был признан успешным, и новый этап сотрудничества предусматривает ряд мероприятий по развитию цифровой зрелости региона.

В мае 2021 года в рамках этого проекта специалисты «Базальт СПО» завершили обучение системных администраторов организаций здравоохранения Калмыкии. Сотрудники медицинских учреждений освоили работу с российской защищенной операционной системой «Альт 8 СП», сертифицированной ФСТЭК России. Все слушатели получили сертификаты об успешном прохождении дистанционного обучения «ALTSTART. Интенсив» по администрированию ОС.

В ближайших совместных планах Минцифры Калмыкии и «Базальт СПО» – пилотное внедрение ОС «Альт» в школах Калмыкии и открытие центра компетенций «Базальт СПО». Программное обеспечение предоставляется школам на льготных условиях.

«Мы берём курс на поддержку отечественного производителя, в том числе и в вопросе внедрения отечественного программного обеспечения в цифровые технологии. В этой связи достаточно эффективным считаю сотрудничество с «Базальт СПО», которое как раз разрабатывает российское ПО», – отметил Алексей Этеев, министр цифрового развития Республики Калмыкия. – Мы совместно работаем сразу по нескольким направлениям. Внедряем российское программное обеспечение, проводим мероприятия, направленные на его популяризацию, реализуем образовательные проекты. Это дает возможность вывести цифровую инфраструктуру нашего региона на качественно новый уровень, предусмотренный национальным проектом «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Мы ценим возможность внести вклад в цифровизацию Республики Калмыкия, – сказал Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО». – Цифровой трансформацией регионов мы занимаемся уже около 10 лет. На операционных системах «Альт» сегодня работают органы власти и госорганизации Ставропольского края, Московской, Ростовской, Новосибирской областей и других регионов. Накопленный опыт мы применяем и в работе с калмыцкими коллегами, чтобы вместе построить в республике удобную цифровую среду для организаций и граждан».