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Программные решения «Онкор» совместимы с ключевыми носителями «Рутокен ЭЦП 3.0»

Компании «Актив» и «БизнесКомпьютер» обеспечили корректную совместную работу USB-токенов и смарт-карт линейки «Рутокен ЭЦП 3.0», а также USB-токенов «Рутокен Lite» с региональным онкологическим программным комплексом «Онкор».

Активные ключевые носители «Рутокен ЭЦП 3.0» – флагманская линейка устройств, разработанная компанией «Актив» и обеспечивающая безопасность электронной подписи в различных информационных системах. Продукты линейки являются полнофункциональными аппаратными средствами криптографической защиты информации. Криптографические операции выполняются без копирования ключа в память компьютера.

В совместном решении компаний «Актив» и «БизнесКомпьютер» устройства «Рутокен» позволяют медицинским работникам быстро и легко, по аналогии с банковской картой, подписывать медицинские документы электронной подписью. Совместная работа устройств Рутокен обеспечена в следующих информационных системах (сертификат совместимости): региональный онкологический программный комплекс «Онкор» (модуль «АРМ Врача», модуль «Лайн»); региональная медицинская информационная онкологическая система «Онкор Лайн».

«Онкор» – система мониторинга онкологических пациентов, предназначенная для комплексной информатизации онкологической службы регионов. Система объединяет данные о пациентах и оказанных им услугах в области онкологии во всех медицинских организациях. «Онкор» – не просто информационная онкологическая система, это мультидисциплинарная команда экспертов и социально-ориентированный проект.

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Ксения Шаврова, ведущий менеджер по сопровождению партнеров и клиентов компании «Актив», сказала: «Внедрение электронного документооборота в медицинской организации помогает оптимизировать процессы работы с пациентами и повысить уровень безопасности обработки медицинской информации. Электронная подпись обеспечивает целостность и подлинность медицинских документов. Мы благодарны коллегам, разрабатывающим столь важные для пациентов программные продукты, за сотрудничество и поддержку в ходе совместных проектов».

Сергей Ефремов, директор компании «БизнесКомпьютер», сказал: «Программный продукт «Онкор» – это комплексное решение, направленное на развитие системы онкологической помощи и открывающее новые возможности для заботы о здоровье населения Свердловской области. Поддержка устройств «Рутокен» в решениях программного комплекса «Онкор» обеспечивает высокий уровень защиты конфиденциальной информации. Это особенно важно в медицинской среде, где производится работа с персональными данными пациентов».

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