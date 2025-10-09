Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0» обеспечивают безопасный документооборот с ПК Litoria Desktop 2

Компании «Актив» и «Газинформсервис» подтвердили стабильную совместную работу программного комплекса для работы с электронной подписью Litoria Desktop 2 и активных USB-токенов линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса».

Универсальный программный комплекс Litoria Desktop 2 реализует широкий спектр PKI-функций и предназначен для создания, добавления, заверения и проверки электронной подписи, а также шифрования и извлечения файлов. Продукт помогает организациям перейти на безопасный электронный документооборот.

Использование USB-токенов линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» при работе с ПК Litoria Desktop 2 обеспечивает юридическую значимость и целостность передаваемым в рамках ЭДО документов. Активные ключевые носители «Рутоке»н надежно защищают закрытые ключи электронной подписи от несанкционированного доступа и копирования. Доступ к ключевой информации защищен с помощью PIN-кода, что не позволяет злоумышленнику в случае кражи устройства «Рутокен» воспользоваться им для подписания документов. Совместимость ПК Litoria Desktop 2 и устройств линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» подтверждено сертификатом.

Ксения Шаврова, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами компании «Актив»: «Совместимость аппаратных ключевых носителей «Рутокен ЭЦП 3.0» и программного обеспечения Litoria Desktop 2 формирует основу для безопасного и высокоэффективного электронного документооборота. Интеграция проверенных решений наших компаний не только гарантирует надежную защиту конфиденциальных данных и закрытых ключей электронной подписи, но и обеспечивает комфортный и понятный рабочий процесс для конечных пользователей».

Богдан Мишко, менеджер продуктовой линейки Litoria компании «Газинформсервис»: «Многие относятся к сертификатам совместимости как простой формальности. Ведь при тестировании продуктов все равно проверяется взаимодействие с наиболее востребованным софтом или «железом». Однако в крупных проектах с использованием нестандартных или новых сценариев, технологий, протоколов все стороны должны быть уверены, что ПО и оборудование отработает штатно. Это тестирование выполняло как раз такую задачу. Помимо стандартных процедур, мы проверили продукт Litoria Desktop 2 по новым сценариям и еще раз убедились в его высоком качестве и качестве продукции компании «Актив» без необходимости дополнительных модификаций или адаптаций под проект».