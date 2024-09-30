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В мобильных приложениях на базе «Форсайт. Мобильная платформа» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC»

В рамках технологического сотрудничества компании «Актив» и «Форсайт» протестировали и подтвердили совместимость мобильной платформы для разработки приложений «Форсайт.Мобильная платформа» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители «Актив».

«Форсайт. Мобильная платформа» позволяет быстро создавать и внедрять корпоративные мобильные приложения за счет наличия большого набора шаблонов для решения типовых задач. Интегрируется с большим количеством систем-источников, предоставляет сервисы для разработки для всех мобильных ОС, обеспечивает работу с большими объемами данных и гарантирует полную информационную безопасность.

Совместное решение позволит быстро конструировать корпоративные мобильные приложения для платформ iOS и Android с возможностью подписывать документы электронной подписью (в том числе и квалифицированной). Ранее такое было возможно лишь на компьютере или ноутбуке. Пользователи приложений смогут легко подтверждать бизнес-транзакции, инструктажи, наряд-допуски, согласовывать документы, подписывать обращения, просто приложив «Рутокен» с NFC к мобильному устройству. На текущий момент приложения на базе «Форсайт. Мобильная платформа» в ОС «Аврора» и среде Java Virtual Machine поддерживают подписание при подключении устройств «Рутокен» к USB-портам.

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Активные ключевые носители «Рутокен ЭЦП 3.0» — линейка токенов и смарт-карт, предназначенных для подписания документов электронной подписью (в т. ч. УКЭП) настольных ПК, смартфонах и планшетах, а также безопасного доступа в информационные системы с помощью двухфакторной аутентификации (наряду со знанием PIN-кода устройство «Рутокен» выступает как фактор владения). Активные криптографические токены и смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» позволяют генерировать неизвлекаемые ключи электронной подписи и выполнять криптографические операции «на борту» устройства, токена или смарт-карты без копирования закрытого ключа в память компьютера.

Ксения Шаврова, ведущий менеджер по сопровождению партнеров и клиентов, Компания «Актив»: «Наше партнерство дает возможность предлагать на российском рынке комплексные решения, которые отвечают высоким стандартам информационной безопасности. Благодаря нашим продуктам заказчики получают удобный способ организации защищенного документооборота и подтверждения транзакций, что в целом повышает защищенность мобильных сервисов на базе "Форсайт. Мобильная платформа"».

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