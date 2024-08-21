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Приложение «Окуляр ГОСТ» совместимо с токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0»

В рамках технологического сотрудничества компании «Актив» и «Лаборатория 50» протестировали и подтвердили корректность совместной работы приложения «Окуляр ГОСТ» для подписания PDF-документов с использованием USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Рутокен Lite».

«Окуляр ГОСТ» — это приложение, аналог Adobe Acrobat Reader, созданное компанией «Лаборатория 50» для российских пользователей, работающих с документами в формате PDF. Одной из главных особенностей программы является поддержка российских стандартов электронной подписи. «Окуляр ГОСТ» позволяет просматривать, печатать и рецензировать электронные документы PDF. Работает на большинстве российских и свободных операционных систем, а также Windows.

Активные ключевые носители «Рутокен ЭЦП 3.0» — линейка токенов и смарт-карт, предназначенных для подписания документов электронной подписью (в том числе УКЭП) настольных ПК, смартфонах и планшетах, а также безопасного доступа в информационные системы с помощью двухфакторной аутентификации (наряду со знанием PIN-кода устройство «Рутокен» выступает как фактор владения). Активные криптографические токены и смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» позволяют генерировать неизвлекаемые ключи электронной подписи и выполнять криптографические операции «на борту» устройства, токена или смарт-карты без копирования закрытого ключа в память компьютера.

Кейсами применения совместного решения, включающего приложение «Окуляр ГОСТ» и устройства «Рутокен ЭЦП 3.0», могут стать: юридически значимый обмен документами с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП); использование в ИТ-системах для автоматизации подписи документов ЭП; подача исков в суд в электронном виде гражданами и организациями; отправка документов в Росреестр кадастровым инженерам и оценщикам.

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бизнес

Ксения Шаврова, ведущий менеджер по сопровождению партнёров и клиентов компании «Актив», сказала: «Активные токены и смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» успешно работают в составе практически всех самых востребованных решений, обеспечивающих электронный обмен документами в нашей стране. Результатом совместной работы с коллегами из «Лаборатория 50» стало комплексное решение, сочетающее в себе простоту и удобство редактирования и подписания PDF-документов в Linux, что ранее было невозможно».

Василий Шлыков, генеральный директор компании «Лаборатория 50», отметил: «С самого первого выпуска нашего приложения мы заботимся о совместимости с российской экосистемой ИТ. Ранее «Окуляр ГОСТ» прошёл проверку на совместимость с большинством российских операционных систем. А сейчас с нашими коллегами из компании «Актив» мы можем заверить владельцев «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Рутокен Lite» и пользователей «Окуляр ГОСТ» в полной совместимости наших продуктов».

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