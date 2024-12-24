Парус Флэш Парус Flash
|24.12.2024
|Подтверждена совместимость облачного сервиса «Парус-Флэш» и «Рутокен ЭЦП 3.0» 1
Парус Флэш и организации, системы, технологии, персоны:
|Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
|Парус Корпорация 552 1
|Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 1
|Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 10 1
|Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 126 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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