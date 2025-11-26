Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0» успешно работают на российском планшете Kvadra_t с kvadraOS

Компании Yadro и «Актив» объявили о начале технологического партнерства. В рамках совместной работы завершено тестирование совместимости защищенного планшета Kvadra_t под управлением операционной системы kvadraOS с токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC».

Партнерство позволяет предложить рынку комплексное решение для безопасной работы с электронными документами на мобильных устройствах. Благодаря ему сотрудники организаций могут в любой локации подписывать юридически значимые документы прямо на планшете, что особенно удобно для выездной работы аудиторов, госслужащих, сотрудников банков и других специалистов.

Криптографические возможности линейки устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» позволяют использовать их для двухфакторной аутентификации и электронной подписи в государственных и корпоративных системах, в том числе по беспроводному каналу NFC. В процессе тестирования совместимости были использованы следующие приложения: «Панель управления Рутокен» (доступно в RuStore) — приложение для просмотра подключенных ключевых носителей и управления устройствами.

Демонстрационное приложение «Рутокен Технологии» (доступно в RuStore) — приложение демонстрирует различные сценарии работы с устройствами «Рутокен» на мобильном устройстве, что дает наглядное представление о возможностях продуктов.

Браузер «КриптоПро Fox» для Android (доступно в RuStore) позволяет подписывать документы напрямую в браузере, используя устройства «Рутокен ЭЦП 3.0», что существенно упрощает процесс электронной подписи и повышает безопасность обмена документами.

Использование этих приложений в тестировании подтвердило совместимость устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» и планшета Kvadra_t.

Kvadra_t – высокопроизводительный 10,95-дюймовый планшет, работающий под управлением российской операционной системы kvadraOS. В связке Kvadra_t с kvadraOS устройство эффективно решает корпоративные задачи, поддерживает интеграцию с привычными офисными и ИБ-решениями, а также с MDM-системами заказчика. kvadraOS включена в реестр отечественного ПО Минцифры России, а планшет Kvadra_t входит в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

Активные ключевые носители «Рутокен ЭЦП 3.0» — это линейка USB-токенов и смарт-карт для двухфакторной аутентификации и безопасной работы с электронной подписью на персональном компьютере, мобильных устройствах и в виртуальных средах. Устройства поддерживают отечественные и международные стандарты криптографии и сертифицированы ФСБ и ФСТЭК России. Криптографические операции выполняются внутри USB-токена или смарт-карты, а закрытый ключ электронной подписи никогда не покидает носитель.

Ксения Шаврова, руководитель отдела по работе с технологическими партнёрами компании «Актив», сказала: «Мы рады представить российское защищенное решение для работы с электронной подписью на планшете Kvadra_t с устройствами «Рутокен ЭЦП 3.0». Это решение обеспечивает удобство и безопасность, позволяя пользователям сосредоточиться на своих задачах без беспокойства о технических сложностях. Совместимость предоставляет оптимальное решение для автоматизации процессов на мобильных рабочих местах со стороны информационной безопасности. Использование устройств «Рутокен с NFC» позволяет подписывать документы «на бегу», обеспечивая удобство и надежность. Технологическое партнерство позволило создать эффективный сценарий для решения ежедневных задач клиентов, гарантируя неизменность, авторство и юридическую силу электронных документов».

Дмитрий Черкасов, генеральный директор Kvadra, сказал: «Интеграция с устройствами «Рутокен ЭЦП 3.0» демонстрирует возможности нашего планшета Kvadra_t как платформы для критически важных корпоративных процессов. Российские организации получают отечественное решение, которое объединяет производительность мобильных технологий с высокими стандартами информационной безопасности. Это особенно актуально в условиях цифровой трансформации, когда бизнес-процессы требуют гибкости без компромиссов в области защиты данных».

Совместимость с отечественными средствами электронной подписи расширяет возможности применения Kvadra_t и подтверждает корректную работу «Рутокен ЭЦП 3.0» в мобильных корпоративных сценариях. Интеграция открывает возможности для биометрических сервисов, включая выездной сбор подтвержденной биометрии и создание доверенных мобильных рабочих мест.

Помимо этого, решение обеспечивает безопасную обработку юридически значимых документов и соответствует высоким требованиям информационной безопасности. Такое решение подходит для государственной сферы, банковского сектора, аудиторских и консалтинговых компаний, медицинских организаций, образовательных учреждений и промышленных предприятий.