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В мобильных приложениях на платформе ELMA365 доступно подписание при помощи устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC

Компании «Актив» и ELMA протестировали и подтвердили совместимость платформы ELMA365 с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC. Теперь пользователи могут использовать устройства для подписания в приложениях и сервисах на платформе ELMA365 в ОС Android. Об этом CNews сообщили представители ELMA.

В приложениях на ОС Android, построенных на платформе ELMA365, стало доступно подписание с использованием устройств «Рутокен». Можно подписывать данные прямо «на бегу», используя мобильный телефон или планшет вместе с «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC. Функциональность стала доступна благодаря компоненту ELMA365 Rutoken Plugin.

Совместное решение позволит конструировать корпоративные мобильные приложения для платформы Android с возможностью подписывать документы электронной подписью (в том числе и усиленной квалифицированной). Ранее такое было возможно лишь на компьютере или ноутбуке. Пользователи приложений могут подтверждать бизнес-транзакции, инструктажи, наряд-допуски, согласовывать документы, подписывать обращения, просто приложив «Рутокен» к мобильному устройству.

Активные ключевые носители «Рутокен» ЭЦП 3.0 — линейка токенов и смарт-карт, предназначенных для подписания документов электронной подписью на настольных ПК, смартфонах и планшетах, а также безопасного доступа в информационные системы с помощью двухфакторной аутентификации (наряду со знанием PIN-кода устройство «Рутокен» выступает как фактор владения). Активные криптографические токены и смарт-карты «Рутокен» ЭЦП 3.0 позволяют генерировать неизвлекаемые ключи электронной подписи и выполнять криптографические операции «на борту» устройства, токена или смарт-карты без копирования закрытого ключа в память компьютера.

Ключевые носители с дуальным интерфейсом «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC являются полнофункциональным СКЗИ, сертифицированы ФСБ и ФСТЭК России и используются для электронной подписи и двухфакторной аутентификации на мобильных устройствах. Доступны в различных форм-факторах: USB-токен, смарт-карта и брелок.

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«Совместимость ELMA365 с устройствами «Рутокен» — это важный шаг к удобству разработчиков, использующих платформу ELMA365, и конечных пользователей, которые ценят безопасность и удобство при подписании документов. Совместимость с «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC делает платформу более привлекательной для организаций, которым необходимо обеспечить быстрый и удобные бизнес-процессы защищенного электронного документооборота», — сказала Ксения Шаврова, ведущий менеджер по сопровождению партнеров и клиентов, компания «Актив».

«Обратная связь от пользователей часто показывает, что для сотрудников важнее всего не столько настраиваемость и простота разработки на платформе ELMA365, сколько удобство использования, особенно когда все корпоративные данные и задачи доступны прямо в телефоне. Создание инструмента для подписания документов с использованием УКЭП в мобильном приложении ELMA365 CSP поднимает это удобство на новый уровень. Теперь в ELMA365 можно не только просматривать внутренние документы, управлять задачами и общаться с коллегами, но и подписывать юридически значимые документы — как в КЭДО, так и через интеграцию с операторами ЭДО, такими как «Диадок» и СБИС. По сути, мобильное приложение ELMA365 становится полноценным рабочим местом, где можно решать широкий круг задач, доступных в современных ИТ-системах», — сказал Раис Ахкямов, руководитель практики внедрения ELMA365 CSP.

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