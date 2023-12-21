Холдинг «Т1» вышел на рынок дистанционного зондирования Земли

Холдинг «Т1» включил в свой портфель услуги по приему и по обеспечению доступа к данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с космических аппаратов, а также услугу геопространственной аналитики на основе данных ДЗЗ, которая позволит получать объективную информацию об интересующих наземных объектах.

Холдинг разработал собственные базовые модули обработки данных ДЗЗ, в том числе с помощью технологий искусственного интеллекта, что повышает качество получаемых из космоса снимков и позволяет избежать искажений, связанных с погодными условиями. Модули обработки включают сбор, агрегирование и хранение полученных из космоса данных и позволяют в сжатые сроки предоставлять услугу геопространственной аналитики, а также создавать для заказчиков из различных отраслей экономики под их потребности геоинформационные системы «под ключ» или расширять функционал существующих систем.

Ключевая ценность геопространственной аналитики на основе данных ДЗЗ из космоса заключается в ее актуальности и объективности независимо от человеческого фактора и различных условий.

Холдинг «Т1» имеет возможность предоставлять заказчикам актуальные данные более чем с 80 космических аппаратов ДЗЗ. Для приема данных из космоса «Т1» заключил соглашения с компаниями-партнерами и построил собственную наземную космическую инфраструктуру. Кроме того, холдинг имеет доступ к хранилищам актуальных и архивных данных с других спутников и готов стать надежным поставщиком данных ДЗЗ для государственных и коммерческих задач.

Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных

Услуги по приему, обеспечению доступа и обработки данных ДЗЗ из космоса могут быть интересны широкому кругу клиентов: федеральным и региональным органам власти, банкам и страховым компаниям, предприятиям сельского и лесного хозяйства, компаниям ТЭК и строительной отрасли и многим другим.

«Менее чем за полгода мы смогли пройти все необходимые этапы для реализации масштабного проекта по созданию собственной наземной космической инфраструктуры, благодаря которой можем обеспечить прием и доставку данных ДЗЗ до заказчика за считанные часы, что крайне актуально для радарных данных», – сказал Константин Шадрин, директор центра компетенций аэрокосмических технологий «Т1».