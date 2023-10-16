Михаил Книгин, «Т1»: Российский рынок медицинских технологий активно развивается

Цифровизация отрасли, технологический суверенитет и мировые тренды — главные факторы роста российского рынка медицинских технологий, заявил Михаил Книгин, исполнительный директор «Т1». Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Книгин отметил, что внимание государства к развитию и цифровизации медицины растет. Стратегической задачей отрасли сейчас является импортозамещение. Так, в 2014-2021 гг. доля отечественного оборудования и ПО составляла 21%, к 2024 г. этот показатель должен превысить треть. Исполнительный директор «Т1» также полагает, что российский рынок будет расти быстрее мирового за счет эффекта низкой базы. Сейчас отечественный сегмент цифровых медицинских услуг занимает только 0,2% от мирового. В других отраслях этот показатель достигает 1,5%.

Среди перспективных направлений развития цифровых медицинских технологий Книгин отметил: программные продукты для создания лекарств и клинических испытаний, биопечать живой ткани, симуляционное оборудование, персональные медицинские помощники, речевые ассистенты для врачей.

Эксперт также объяснил, каким образом технологическая экспертиза ИТ-компании может применяться для развития медицинской отрасли. «У холдинга большой опыт работы с искусственным интеллектом, большими данными, инженерным анализом и другими инновациями. Сегодня наши разработки вносят вклад в цифровизацию российского бизнеса и экономики в целом. При этом мы стремимся создавать актуальные решения для самых разных отраслей и всегда смотрим в сторону новых перспективных направлений, таких как медтех. Российский рынок медицинских технологий сейчас активно развивается: только за первый квартал 2023 г. он вырос на треть в годовом выражении. Поэтому здесь мы тоже видим большой потенциал и потребность в импортозамещении. В наших планах — расширение линейки сервисов, в том числе и для медицины, — сказал Михаил Книгин, исполнительный директор «Т1». — Мы также стремимся делиться опытом с коллегами. В мае 2023 г. специалисты холдинга провели встречу с продуктовыми командами в рамках конференции в Сколково. Уверен, таких проектов будет становиться все больше, и мы рады принимать в них участие».

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«Т1» — многопрофильный холдинг, партнер ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Предоставляет спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика»), «Мультикарта», «Т1.аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 цифровая академия». Они обладают профессиональной экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО, сервисной поддержки и аутсорсинга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, интернета вещей. Компетенции холдинга позволяют разрабатывать концепцию, проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба. Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия. В штате — 18 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб.