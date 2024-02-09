Холдинг «Т1» и «Сколково» выяснили перспективы применения агродронов в сельском хозяйстве

Холдинг «Т1» при поддержке «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) провел исследование о потенциальном эффекте от применения цифровых инноваций и беспилотных технологий в агропромышленном комплексе.

Исследование было выполнено методом экспертного анализа и интервьюирования представителей агрохолдингов России, участие приняли хозяйства с размерами земельных площадей от менее чем 10 тыс. га до более 70 тыс. га.

Получено подтверждение значительного потенциала для развития цифровых инноваций и востребованность беспилотных и космических технологий в сельском хозяйстве; определены ключевые «точки роста» и потребности предприятий агропромышленного комплекса. Вместе с тем стало понятно, что для более масштабного использования цифровых технологий потребуется также повышение квалификации текущего персонала.

Аграрии все чаще используют высокотехнологические решения, например, аналитические системы мониторинга и анализа почв. При этом возможности применения беспилотных технологий постоянно расширяются, что подтверждается экономическим эффектом от их использования. Агродроны можно применять для внесения семян и средств защиты растений, а также для мониторинга полей и контрольных процедур в рамках севооборота.

Среди услуг с использованием беспилотных воздушных судов более чем у 50% респондентов интерес вызвали: создание плана и карты рельефа, составление полетных заданий и отслеживание хода выполнения работ с агродрона в онлайн-режиме, обработка полей средствами защиты растений с помощью беспилотных воздушных судов.

Более половины опрошенных отметили заинтересованность в услуге по сбору и агрегированию информации с помощью высокодетальных снимков с дронов и данных Д33 из космоса сверхвысокого разрешения для детального агроанализа. Важным условием при этом является наличие постоянно обновляемой базы знаний по технологиям точного и органического земледелия.

«Сельское хозяйство – это рынок с колоссальным потенциалом для цифровой трансформации, и сегодня технологические решения для точного земледелия находят все более широкое применение в АПК. Холдинг «Т1» создает современные технологичные сервисы для разных отраслей экономики. В ходе исследования была проведена оценка клиентских путей и полученные данные позволят нам учесть запросы аграриев в продуктовой линейке холдинга «Т1», – сказал Константин Шадрин, директор центра компетенций аэрокосмических технологий «Т1».

«Сегодня уровень цифровизации в агропромышленном комплексе сильно уступает другим отраслям. При этом комплексное внедрение передовых цифровых технологий может дать ощутимый эффект для отрасли и повысить урожайность на десятки процентов. Мы очень рады, что такие квалифицированные игроки ИТ рынка как холдинг «Т1» привносят свои компетенции в сельское хозяйство», – отметила Наталья Чернышева, директор Agrotech Hub «Сколково».