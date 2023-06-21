Проект «Шереметьево хэндлинг» и холдинга «Т1» отмечен премией CNews «Импортозамещение года 2023»

Российский ИТ-холдинг «Т1» и российский оператор наземного обслуживания воздушных судов и пассажиров «Шереметьево хэндлинг» получили премию CNews «Импортозамещение года 2023» в номинации «Импортозамещение года на транспорте» за запуск единой системы управления предприятием на платформе «1С». Вручение состоялось 20 июня 2023 г. в рамках ежегодного мероприятия «CNews FORUM Кейсы» в отеле «Холидей Инн Москва Сокольники».

Стратегическое решение впервые внедрить единую корпоративную ERP-систему на базе «1С» в группе компаний Международного аэропорта Шереметьево было принято в конце 2021 г. Организации требовалось максимально автоматизировать существующие процессы, разработать единую программную платформу для функционала, реализованного в разных ИТ-системах, и создать инструменты контроля и отчетности для оперативного управления бизнес-процессами.

Архитектура решения для «Шереметьево хэндлинг» построена на базе «1С:ERP. Управление холдингом», «1С:Документооборот», «1С:ЗУП КОРП», УАТ и ТОиР. В рамках проекта автоматизированы следующие функциональные блоки: финансовый учет, казначейство, ЗУП (зарплата и управление персоналом), документооборот, техническое обслуживание и ремонты, управление автотранспортом.

«Внедрение в «Шереметьево хэндлинг» ERP-системы на базе отечественного продукта «1С» является знаковым событием в достижении сразу двух целей компании: цифровизации производства и импортозамещения ключевых для предприятия технологических решений. Уверен, что успешный запуск системы позволит вывести на еще более высокий уровень качество обслуживания пассажиров и авиакомпаний», – сказал заместитель генерального директора по информационным технологиям ООО «Шереметьево хэндлинг» Александр Добровинский.

«Разработка и внедрение отечественного отраслевого ПО, соответствующего по функционалу или превосходящего продукты ушедших западных вендоров, является приоритетным направлением деятельности холдинга «Т1». Благодарим нашего партнера «Шереметьево хэндлинг» за поставленные перед нами амбициозные задачи, решение которых позволило команде «Т1» получить уникальную экспертизу и кратно нарастить свои компетенции. Накопленный опыт работы в авиатранспортной отрасли позволяет нам вести активное развитие в данном направлении: в частности, мы намерены создавать для игроков данного сектора универсальные ИТ-решения», – отметил Кирилл Булгаков, первый заместитель генерального директора холдинга «Т1».

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«Т1» – многопрофильный холдинг, является партнером производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 16 тыс. сотрудников. В 2022 году оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика»), «Про» (продукты и партнерства), «Мультикарта», «Т1 Аэро», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.