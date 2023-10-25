Холдинг «Т1» — дистрибьютор CAE-решения CADFlo

Холдинг «Т1» заключил соглашение с разработчиком отечественного продукта для компьютерного инженерного анализа (CAE — Computer-aided engineering) CADFlo. Партнеры объединяют усилия, чтобы развивать и предлагать российским промышленным предприятиям решение CAE глобального уровня. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

В рамках сотрудничества «Т1» будет оказывать поддержку по разработке, внедрению, развитию и продвижению продукта CADFlo. Специалисты ИТ-компании будут консультировать разработчиков в рамках своей экспертизы на всех этапах создания и распространения продукта.

CADFlo — междисциплинарное САЕ общего назначения, которое применяетя в разных областях: электронике, приборостроении, энергетике, архитектурном проектировании, строительстве и многих других. Его функциональность распространяется, в том числе, на внешнюю аэродинамику, включая сверхзвуковые течения, расчеты гидравлических систем, насосов и компрессоров, горение газовых смесей. Кроме того, продукт обеспечивает возможность глубокой интеграции с CAD-системами, включая российские.

«Качественные ИТ-решения, такие как CAE, многократно сокращают время моделирования и повышают производительность промышленных компаний, что очень важно в текущих условиях. На рынке есть явный запрос на такие продукты, особенно отечественной разработки. Мы готовы предлагать подобные возможности широкому пулу специалистов, работающих в разных индустриях и над разными изделиями. CADFlo — один из лидеров рынка автоматизации проектирования с многолетним опытом. Партнерство позволит нам участвовать в процессах развития и продвижения суверенного ПО, которое не уступает мировым аналогам. Сегодня мы внедряем CADFlo и оказываем поддержку уже на десятках предприятий», — сказал Александр Собачкин, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки холдинга «Т1».

«Мы ценим наше партнерство и уверены в перспективе совместной работы. Холдинг «Т1» обладает колоссальной экспертизой и уникальной командой профессионалов, которые работают над созданием актуальных ИТ-решений. Уверена, что сотрудничество позволит значительно расширить круг клиентов CADFlo и развивать наш продукт с учетом требований рынка», — отметила Вера Сивцева, генеральный директор CADFlo.

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«Т1» также работает над собственной системой класса CAE, на создание которой получена субсидия Минпромторга.

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«Т1» – многопрофильный холдинг, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 20 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика»), «Мультикарта», «Т1.аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 цифровая академия». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.