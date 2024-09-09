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Крупнейшая ИТ-компания России вступила на путь превращений. Идет подготовка к IPO?

Крупнейший ИТ-холдинг «Т1», ранее принадлежащий ВТБ, проводит реорганизацию. Компания меняет организационно-правовую форму с ООО на АО. По мнению экспертов, компании прибегают в двух случаях: для сокрытия владельцев во избежание санкций, а также для выхода на IPO.

Реорганизация «Т1»

Как выяснил CNews, крупный ИТ-холдинг ООО «Т1» проводит реорганизацию формы собственности в АО. Информация об этом появилась на сайте Федресурс в конце августа 2024 г.

Представители компании заявили в разговоре с CNews, что реорганизация связана с увеличением масштаба бизнеса холдинга и стремлением сделать «более эффективным корпоративное управление». «Согласно нашей стратегии развития, преобразование в АО - стратегический шаг, направленный на повышение прозрачности деятельности холдинга, - ответил представитель холдинга. - Изменение правовой формы позволит Т1 стать еще более открытым, что повысит доверие со стороны заказчиков и акционеров, а также позволит более эффективно управлять рисками и привлекать стратегических партнеров».

Как отмечают эксперты и показывает практика, переход к АО может стать предвестником IPO (первой публичной продажей акций акционерного общества). Вторая возможная причина – это стремление компании уйти от санкций.

Открытость и прозрачность

Сейчас выходить на IPO стремятся много крупных ИТ-компаний с целью привлечения капитала для развития бизнеса. Например, в октябре 2023 г. на Мосбиржу вышел разработчик ПО группа компаний «Астра».

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«Т1»
Крупнейший ИТ-холдинг «Т1» превращается из ООО в АО

Разработчик финансового ПО «Диасофт» тоже в феврале 2024 г. провел IPO.

На такой же шаг пошла крупнейшая группа – производитель микроэлектроники в России – компания «Элемент».

«Форма акционерного общества на практике больше нравится внешним инвесторам и в этой связи является более актуальной для компаний, нацеленных на привлечение финансовых ресурсов для дальнейшего развития бизнеса, - рассказал CNews Константин Кокурин, директор по правовым вопросам «МойОфис». - Кроме того, акционерное общество может, в отличие от ООО, быть публичным, что позволяет привлекать денежные средства через дополнительную эмиссию акций среди неограниченного круга лиц».

Данные об участниках ООО являются открытыми (они перечислены в ЕГРЮЛ), а состав акционеров АО публичным не является. Кроме того, изменения в составе акционеров по общему правилу оформляются гораздо проще, чем изменения в составе участников ООО.

Обычно, смена организационной формы из ООО в АО позволяет компании скрыть своих владельцев, а также выручку. После 2022 г. в России многие компании прибегли к этому во избежание санкций.

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Например, в октябре 2023 г. создатель Rosa Linux и ОС для антишпионского «Р-Фон» провел реорганизацию. А в декабре реорганизацию начала одна из крупнейших групп компаний на российском ИТ-рынке — «Ланит-Холдинг». А в августе 2024 г. реорганизацию провел и один из крупнейших дистрибуторов OCS.

Однако сокрытие владельцев это не единственный плюс перехода к АО. «Распространенные мотивы смены статуса с ООО на АО - это желание упростить привлечение инвесторов и капитала, - рассказал CNews автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. - АО, в частности, могут выпускать акции и облигации: это может требоваться для расширения бизнеса, реализации планов выхода на новые рынки».

Чем занимается «Т1»

Холдинг «Т1» занимает первое место в рейтинге «CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 2023».

В состав холдинга входят: «Т1 Иннотех», «Т1 ИИ», «Т1 Интеграция», «Т1 Облако», «Т1 Сервионика», «Т1 Цифровая Академия», «НОТА». Компании занимаются разработкой ПО, интеграцией, ИБ, производством оборудования и пр.

Согласно рейтингу CNews, выручка холдинга по итогам 2023 г. составила 222,877 млн руб., что на 33,7% больше выручки в 2022 г., которая составила 166,7 млн руб.

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В структурах холдинга к 31 декабря 2023 г. работали более 21,8 тыс. сотрудников.

В апреле 2023 г. после начала специальной военной операции и последовавших за ней санкций ВТБ продал свою долю (30,5%) в ООО «Т1» ООО УК «Нрк-Капитал (Эссет менеджмент)». Сейчас остальные 69,5% принадлежат ООО «Сирокко технолоджи», следует из базы «Контур.фокус».

Михаил Малышев

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