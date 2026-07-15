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Кокурин Константин

СОБЫТИЯ


15.07.2026 НРД и «Диасофт» предоставляют новые возможности участникам финансового рынка 1
25.09.2024 «Солид Банк» автоматизирует работу на финансовых рынках вместе с «Диасофт» 1
09.09.2024 Крупнейшая ИТ-компания России вступила на путь превращений. Идет подготовка к IPO? 1
30.11.2021 «Диасофт» представляет решение «Управление рыночными данными» для сбора и обработки информации о финансовых инструментах 1
11.02.2011 Суд отменил решение ФАС о картельном сговоре с участием «Акадо» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Кокурин Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1130 3
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 16 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 504 1
Т1 Иннотех 213 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 63 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2393 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 544 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Т1 Сервионика - Servionica 278 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1889 2
Солид ИФК - Солид Банк 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 1
Судебная власть - Judicial power 2485 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1160 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2331 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 38 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16045 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 161 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4748 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9648 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35936 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22041 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34603 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28124 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5478 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2522 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 456 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 68 1
Новые облачные технологии - МойОфис 953 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 435 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1348 1
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 56 1
Бойко Алексей 135 1
Блинникова Ирина 2 1
Селезнев Сергей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165184 2
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 102 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47395 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53176 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1102 2
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6065 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5579 1
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 864 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 305 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7043 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3940 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1269 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 334 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2126 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8580 1
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Т1 Цифровая академия 54 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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