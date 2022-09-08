Prestigio расширяет продуктовую линейку и анонсирует видеорегистратор RoadDetector 525GPS

Компания Prestigio расширяет продуктовую линейку и анонсирует новую категорию видеорегистраторов серии RoadDetector для обнаружения камер видеофиксации нарушений. Об этом CNews сообщили представители Prestigio.

Видеорегистратор RoadDetector 525GPS с сигнатурным радар-детектором с GPS-трекером и оффлайн базой камер видеофиксации, Full HD-камерой и режимом ночной съемки, суперконденсатором и CLP-фильтром позволит держать дорогу под контролем в любое время суток вне зависимости от погодных условий и даже без соединения с Интернетом, чтобы избежать штрафов.

Комбо-устройство 3-в-1 RoadDetector 525GPS распознает радары и большинство современных комплексов («Стрелка», «Бинар», «Визир» и т.д.) в диапазонах Х, K, Ka, La, определяет наличие камер и оповещает о них за 700 метров. На экран выводится расстояние до следующего комплекса и его тип, предупреждения о знаках на трассе и рекомендации по скоростному режиму. Водителю доступен широкий функционал в специально разработанном меню, которое позволяет, в зависимости от настроек, по необходимости включать или отключать оповещения.

RoadDetector 525GPS

RoadDetector 525 GPS поддерживает оффлайн базу данных камер видеофиксации и не требует подключения к Интернету в дороге. Система предупреждает о наличии камер за 700 метров на дисплее.

RoadDetector 525 GPS записывает видео высокого качества в формате Full HD (1920х1080) со скоростью 30 кадров в секунду в любое время суток, благодаря режиму ночной съемки. Угол обзора составляет 140 градусов и покрывает до пяти полос дорожного движения, чтобы водитель мог быть в курсе происходящего на дороге в точности до малейших деталей. Просматривать видео можно с комфортом на экране с диагональю 2,3 дюйма.

RoadDetector 525GPS оснащен суперконденсатором и CPL-фильтром. В отличие от стандартного аккумулятора, суперконденсатор устойчив к перепаду температур и обеспечивает стабильную работу устройства при низких и высоких температурах. Поляризационный (CPL) фильтр устраняет блики, засветы и отражения, усиливает контрастность и цветопередачу.

Данная модель, как и другие видеорегистраторы бренда Prestigio, оснащена детектором движения, датчиком удара (G-сенсор) и функцией циклической перезаписи новых файлов поверх неактуальных архивных. G-сенсор фиксирует момент удара автомобиля. Видео ДТП автоматически сохраняется в отдельную папку и гарантированно защищается от перезаписи.

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RoadDetector 525 GPS выполнен в черном пластиковом корпусе. Габариты устройства составляют 92х58,6х35 мм, а вес – 96 граммов.

Кроме стандартного держателя на присоске в комплект входит дополнительное крепление на скотч 3М. Благодаря этому можно брать RoadDetector 525GPS в любой автомобиль, в том числе, при каршеринге и аренде автомобиля в путешествиях. При необходимости можно отключать радар в странах, где такие устройства запрещены, и использовать его как обычный видеорегистратор.

Также вместе с видеорегистратором поставляются аксессуары для кабельного соединения, устройство для чтения карт памяти, чехол и салфетка для очистки экрана.

Модель доступна для покупки по цене 9999 руб.