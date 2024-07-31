4К-видеорегистратор Digma с высокой детализацией изображения

Бренд Digma, производитель высокотехнологичной электроники расширил линейку видеорегистраторов и запустил в продажу новую модель FreeDrive 401. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Freedrive 401 – это компактное устройство с разрешением камеры 4 Мп и высоким качеством записи 4К (2160p), что позволяет четко отображать различные мелкие детали дороги и номера соседних автомобилей, даже в темное время суток. Угол обзора в 170° позволяет в полном формате рассмотреть всю ситуацию на дороге во время движения. Модель оснащена IPS-дисплеем с диагональю два дюйма и разрешением 3840x2160. Такой экран и разрешение позволит оперативно изучить отснятый материал, не перенося файл на другое устройство. Кнопки управления расположены под дисплеем. Видеорегистратор оснащен встроенным микрофоном.

Встроенный датчик G-shock автоматически включит видеозапись во время столкновения, а датчик движения активирует запись при появлении в поле зрения движущихся объектов. Наличие Wi-Fi позволяет выполнять обновление устройства и передачу видео на различные устройства без использования проводного подключения. Модель имеет разъем USB формата Type-C. Запись видео производится на MicroSD карту объемом до 256 Гб.

4К- видеорегистратор Digma с высокой детализацией изображения

Стоимость устройства составит от 5,59 тыс. руб.