Hanwha Techwin выпустила 128-канальный сетевой видеорегистратор-сервер для камер с ИИ

Портфель продуктов Hanwha Techwin пополнили 72-канальный видеорегистратор Wisenet XRP-4210B4 и 128-канальная модель Wisenet XRP-4310DB4. Новинки выполнены на базе сервера с Intel Core i7-8700T с ОС Windows и рассчитаны на работу с камерами, оснащенными искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Немаловажно, что 128-канальный IP-видеорегистратор, как и 72-канальная модель, может обслуживать отдельные камеры с разрешением до 32 Мп при суммарном битрейте записи до 400 Мбит/c. Следует отметить, что оба IP-видеорегистратора поддерживают создание локального хранилища до 16 HDD по 10 ТБ каждый, организацию массивов RAID и возможность «умного» поиска в архиве.

Высокую производительность новых IP-видеорегистраторов обеспечивает процессор Intel Core i7-8700T с оперативной памятью 16 ГБ. Новинки работают на операционной системе Windows 10 IoT Enterprise с обслуживанием по LTSC, которая установлена на твердотельном накопителе типа M.2 с объемом памяти 128 ГБ. Для просмотра изображения новый 128-канальный IP-видеорегистратор, как и 72-канальная модель, имеет предустановленное ПО Wisenet SSM и позволяет одновременно подключаться 1024 пользователям.

Умные IP-камеры будут эффективно работать в составе видеосистемы на базе 72- и 128-канальных видеорегистраторов Wisenet. Модели XRP-4x10(D)B4 способны записывать и обрабатывать метаданные о различных событиях, полученные от IP-камер с искусственным интеллектом. При этом как 72-, так и 128-канальный IP-видеорегистратор поддерживает обнаружение движения в кадре, а также распознавание лиц и номеров транспортных средств. Кроме того, фиксируются и другие события (например, появление/исчезновение предметов в кадре, потеря видеосигнала и т.д.). Отметим, что по всем этим событиям может осуществляться и поиск в архиве.

Wisenet XRP-4310DB4

Камеры высокого разрешения также обслуживаются видеорегистраторами XRP-4310DB4 и XRP-4210B4: разрешение отдельных подключенных моделей может достигать 32 МП. Максимальный суммарный битрейт записи при этом составляет 400 Мбит/c, а битрейт воспроизведения – 150 Мбит/c. Отметим, что и 128-канальный IP-видеорегистратор, и 72-канальная модель поддерживает форматы H.265, H.264 и MJPEG, а также запись видео с применением фирменной технологии оптимизации сжатия WiseStream.

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Организовать локальное хранение можно, установив в видеорегистратор до 16 жестких дисков по 10 ТБ каждый. Это позволит не зависеть от доступа к внешнему хранилищу и интернету и обеспечить сохранность видео и других данных. При этом для повышения отказоустойчивости поддерживается массив RAID 1/5/6/10/50, возможности горячей замены HDD и резервного копирования видеофайлов. Немаловажно, что новые 72- и 128-канальные IP-видеорегистраторы обеспечивают сохранение видео от камер даже при обрыве связи с ними за счет функции ARB (Auto Recovery Backup): после восстановления соединения файлы с карт памяти, установленных внутри камер, автоматически копируются в архив видеорегистратора.

Новый 128-канальный IP-видеорегистратор Wisenet XRP-4310DB4, а также 72-канальная модель XRP-4210B4 доступны для заказа в компании «АРМО-системы».