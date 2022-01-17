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Электроника Дисплей поворотный

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.01.2022 Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM 1
10.07.2018 Лучшие устройства для съемки видео в 4K. Выбор ZOOM 1
06.12.2017 Хиты продаж: зеркальные фотокамеры 2017 года 1
17.03.2017 Новые фотоаппараты начала 2017 года. Последняя надежда? 1
06.10.2015 Обзор фотокамеры Sony DSC-RX10 II: универсал класса люкс 1
11.08.2015 Меньше — значит лучше? Миниатюрные камеры со сменной оптикой: выбор ZOOM 1
20.05.2014 Камера мечты. Обзор самой необычный "зеркалки" года Nikon Df 1
17.12.2013 Лучшие фотокамеры 2013 года. Выбор ZOOM 1
14.11.2013 Тестирование ноутбука Sony VAIO Fit 13A multi-flip: могучий "перевёртыш" 1
01.04.2013 Опыт использования Lenovo IdeaPad Yoga 13: поза мудреца 1
06.11.2012 Тест гиперзумов Canon PowerShot SX50 HS и Panasonic Lumix DMC-FZ200: что взять в разведку? 1
22.10.2012 Цифровые фотоаппараты: хиты продаж июля и августа 2012 1
18.10.2012 Prestigio представила Full HD видеорегистратор с поворотным объективом 1
13.12.2011 Полевой обзор Panasonic Lumix DMC-G3: блеск и нищета беззеркальных камер 1
05.07.2011 Тест зеркального фотоаппарата Nikon D5100: идеал на любителя 1
23.07.2009 Зеркальная фотография для новичка. Тест-дуэль: Canon 500D против Nikon D5000. 1
14.04.2009 Лучшие новинки Техношоу 2009 1
01.07.2008 Концепт Sony Ericsson 1
01.03.2007 Фотокамеры: самые интересные новинки зимы 2007 года 1
01.03.2007 Принтер Epson PictureMate PM280 – достойный компаньон туриста 1
19.07.2006 Тестируем новый ультразум Canon – PowerShot S3 IS 1
07.07.2006 Фотокамеры: наращивание возможностей бесконечно 1
07.07.2006 Практика: снимать детей не так просто, как кажется 1
20.02.2006 Тест i-mate JasJar - коммуникатор или субноутбук? 1
21.12.2005 Фото-видео гибрид Sanyo на ладони 1
15.12.2005 Коммуникаторы: самые яркие новинки 2005 года 1
09.11.2005 Суперзум Canon достает до Луны 1
06.10.2005 Фотокамеры: самые ожидаемые новинки осени 1
15.07.2005 Фотокамеры: предотпускные рейтинги продаж 1
14.06.2005 Casio EX-Р505: фотокомпакт в упаковке от "профи" 1
15.04.2005 Minolta A200 - лучшая цифровая "незеркалка" 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

Электроника и организации, системы, технологии, персоны:

Canon 1443 16
Sony 6753 12
Nikon 648 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 11
Olympus 476 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1844 6
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 6
Fujifilm - Fuji Photo Film 351 5
Samsung Electronics 11112 4
Leica Camera 286 4
Intel Corporation 12855 3
Konica Minolta 423 3
Seiko Epson Corporation 909 3
Casio 338 3
Lenovo Group 2472 2
i-Mate 53 2
Dell EMC 5202 1
Yandex - Яндекс 9310 1
Huawei 4698 1
Apple Inc 13237 1
Dell Technologies - Dell Computer 2222 1
HP Inc. 5907 1
BBK Electronics Corp 333 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1423 1
Verbatim 69 1
Nvidia Corp 4057 1
VAIO 475 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 1
Болид НВП - Bolid 104 1
Eastman Kodak - Кодак 509 1
Quanta Computer 216 1
JVC Kenwood 422 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 1
E-Ten Information Systems 119 1
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 1
Victor Hasselblad AB 58 1
Rekam 34 1
CEC - China Electronics Corporation 10 1
Carl Zeiss AG 308 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2978 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Белый Ветер 365 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Manfrotto 7 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 287 1
Имидж.ру 12 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1528 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4907 26
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13316 25
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2499 23
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10776 21
Фотокамеры - Объектив - Lens 1438 21
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1115 20
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2864 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22718 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11593 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14835 17
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2030 17
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 749 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13553 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6283 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6491 13
RAW - Формат цифровых файлов изображения 608 12
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6628 12
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6449 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27010 10
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 236 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7932 10
Карты памяти - Запоминающее устройство 2323 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10640 9
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1766 9
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 938 9
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 256 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10790 9
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 452 9
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 475 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4231 8
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 326 8
Flash Hot Shoe - Горячий башмак - Башмак с центральным контактом - Multi Interface Shoe - MI-башмак 117 8
Микрофон - Microphone 2836 8
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 390 7
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 806 7
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 7
Аксессуары 4310 7
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3979 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7972 6
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 289 12
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 12
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 11
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 196 9
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 7
Canon DIGIC - серия процессоров 200 5
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 5
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 445 5
Canon Dual Pixel CMOS AF 29 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5264 4
Fujifilm X - беззеркальный цифровой фотоаппарат 25 4
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 4
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 4
Casio Exilim 108 4
Adobe Photoshop 805 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Fujifilm FinePix 107 3
Microsoft Windows Mobile 5 193 2
Olympus MJU 22 2
Carl Zeiss Vario-Sonnar 27 2
Panasonic - Venus Engine 58 2
Olympus SP - серия фотоаппратов 21 2
Microsoft Office 4201 2
Microsoft Windows 16963 2
Huawei Mate - серия смартфонов 456 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 418 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1441 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1373 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Adobe Lightroom 106 2
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 2
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 137 2
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 2
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 56 2
Intel HD Graphics - графический процессор 233 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 2
Fujifilm X-Trans CMOS 26 2
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 2
Лаптева Марина 114 4
Газаров Артур 77 2
Принцевская Людмила 34 2
Никитин Николай 24 2
Москалева Татьяна 73 1
Музалев Дмитрий 13 1
Баева Светлана 3 1
Токаренко Сергей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 167451 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5509 7
Земля - планета Солнечной системы 10891 2
Япония 13833 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19273 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54946 1
Европа 25008 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47850 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13847 1
Южная Корея - Республика 7080 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3149 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 790 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 395 1
Ergonomics - Эргономика 1761 16
Видеокамера - Видеосъёмка 721 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6831 10
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7635 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5547 6
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2027 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11731 3
Зоология - наука о животных 2900 3
Дневной свет - Дневное освещение 146 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3125 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1504 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1378 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27499 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6116 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3387 2
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1528 2
Свинец - Plumbum - химический элемент 136 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 333 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Велоспорт 301 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1919 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12385 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3806 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10471 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21866 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5631 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3606 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 266 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53831 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6209 1
Энергетика - Energy - Energetically 5920 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8883 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1950 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2116 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1747 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1379 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 242 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1151 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 706 1
CNews - ZOOM.CNews 1867 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8649 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 1
Фотофорум 48 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471213, в очереди разбора - 724481.
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