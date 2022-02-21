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Планшет Prestigio Node E8 для всей семьи

Компания Prestigio расширяет линейку планшетов и представляет новый Node E8.

Prestigio Node E8 подходит как для взрослых, так и для детей. Строгий лаконичный дизайн быстро меняется на более яркий и привлекательный для детей, ведь в комплекте - силиконовый чехол и подставка в форме динозавра. Устройство имеет все необходимое для комфортного использования: чтения электронных книг, прослушивания музыки, просмотра видео и веб-серфинга.

Планшет оснащен 8-дюймовым экраном с разрешением 800х1280 пикселей и IPS-матрицей, обеспечивающей естественную цветопередачу и яркую детализированную картинку.

Node E8 работает на современной операционной системе Android 11 (Go Edition), которая позволяет улучшить производительность, сократить время запуска приложений и видео, добавить функции по защите конфиденциальности. Теперь пользователям доступна навигация с помощью жестов и опция «Беседы» для управления сообщениями.

Благодаря работе на базе четырехъядерного процессора и 1 ГБ оперативной памяти планшет подходит для разных задач: от общения в мессенджерах до просмотра видео. Объем встроенной памяти – 32 ГБ, увеличить его можно с помощью microSD-карты. Этого достаточно, чтобы хранить скачиваемые файлы, а также сделанные на память фото и видео. С помощью Node E8 всегда можно запечатлеть приятные и важные моменты, планшет оснащен основной камерой с разрешением 2 МП и фронтальной – 0,3МП.

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Prestigio Node E8

Вес устройства составляет всего 340 грамм. Объема батареи в 5000 мАч хватает на длительное время. В планшете предусмотрен один слот для сим-карты, пользователь может выбрать наиболее подходящий тариф и подключить необходимые услуги своего оператора. Интернет-соединение возможно как через Wi-Fi, так и через мобильный интернет в сети 3G. Все это позволяет брать планшет с собой, чтобы быть на связи или проводить время за просмотром фильма, листая социальные сети и делясь контентом.

Новый планшет Prestigio Node E8 доступен в продаже с февраля 2022 г.

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РРЦ устройства – 7990 руб.

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Международный бренд Prestigio на протяжении 20 лет предлагает широкий выбор потребительской электроники для дома, образования и бизнеса. Продукция компании продается в 30 странах мира, и за годы существования было реализовано более 25 млн устройств.

Бренд Prestigio принадлежит компании ASBISc Enterprises Plc. – дистрибьютору продуктов ИТ-индустрии на рынках региона EMEA. Производственные, дизайнерские и технические центры расположены в Европе, Китае и Белоруссии. Представительства Prestigio работают в 15 странах, включая СНГ, Украину, Европу, Ближний Восток и Африку.

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