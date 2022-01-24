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Prestigio Smartbook 141 C6 и Smartbook 141 C7: ноутбуки для работы и учебы

Prestigio расширяет линейку компактных ноутбуков и представляет две новые модели: Smartbook 141 C6 и Smartbook 141 C7. Новинки представляют собой оптимальный выбор для офиса и учебы: веб-серфинга, общения в мессенджерах, работы с документами, таблицами и презентациями.

Обе модели имеют 14.1-дюймовый HD-экран с разрешением 1366х768. Фронтальной камеры разрешением 0,3 МП достаточно, чтобы созваниваться с коллегами и партнерами по видеосвязи.

Производительность Smartbook 141 C6 при веб-серфинге, редактировании документов и таблиц, создании презентаций, просмотре видео и общении в мессенджерах обеспечивает двухъядерный процессор AMD A4-9120E с частотой до 2,2 ГГц, а также 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Предустановленная ОС Windows 10 Pro обладает широкими возможностями и предоставляет необходимый функционал для использования Smartbook 141 C6 как корпоративного ноутбука при решении бизнес-задач. Модель подойдет, в частности, фрилансерам, работающим удаленно из дома, коворкингов или кафе в любой точке мира.

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Prestigio Smartbook 141

Smartbook 141 C7 работает на двухъядерном процессоре Intel Celeron N3350 и имеет 4 ГБ оперативной памяти. Этой мощности достаточно для работы в многозадачном режиме. В Smartbook 141 C7 предустановлена операционная система Windows 10 Home.

Объем встроенной памяти обеих моделей составляет 128 ГБ. Расширить хранилище и усилить мощность ноутбука возможно за счет использования внешних накопителей. Также для расширения возможностей памяти предусмотрен слот для microSD карты до 128 ГБ.

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Ноутбуки оснащены всеми необходимыми USB-портами версий 3.0, 2.0 и Type-C. Благодаря объему батареи ноутбуков 4800 мАч обеспечивается до восьми часов в рабочем режиме или шесть часов просмотра видео без подзарядки. Соединение с Интернетом по Wi-Fi позволяет всегда быть на связи. Bluetooth 4.2 обеспечивает высокую скорость приема и передачи пользовательских данных с соблюдением конфиденциальности и усиленной безопасности.

Вес устройств (всего 1,4 кг) и толщина в 2 см позволяют брать ноутбук с собой в дорогу. В комплектацию также входит чехол и салфетка для очистки экрана. Обе модели доступны в двух вариантах цвета корпуса: темно-сером и серебристом. В Smartbook 141 C6 предусмотрена дополнительно подсветка клавиатуры.

Продажи ноутбуков Prestigio Smartbook 141 C6 и Smartbook 141 C7 стартуют в январе 2022 г. Рекомендованные розничные цены новинок составляют 29990 руб. и 28990 руб. соответственно.

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