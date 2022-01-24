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ASBIS Prestigio Smartbook серия ноутбуков
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 7, упоминаний - 18
ASBIS Prestigio Smartbook и организации, системы, технологии, персоны:
|ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 6
|Intel Corporation 12811 2
|ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 1
|Clevetura 2 1
|SurDoc 2 1
|Samsung Electronics 11065 1
|Microsoft Corporation 25775 1
|Huawei 4677 1
|Lenovo Group 2447 1
|Xiaomi - Сяоми 2232 1
|1С 9594 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
|Acer Group - Acer Inc 2776 1
|VK - Mail.ru Group 3602 1
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
|BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.