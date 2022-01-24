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ASBIS Prestigio Smartbook серия ноутбуков

СОБЫТИЯ

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24.01.2022 Prestigio Smartbook 141 C6 и Smartbook 141 C7: ноутбуки для работы и учебы 4
01.06.2021 Prestigio и Clevetura представляют первый в мире ноутбук с тачпадом, встроенным в клавиатуру 1
23.04.2020 Prestigio представила смартбук Smartbook 141 C4. Цена 2
01.11.2019 Фирма «1С» выпустила новую систему решений для микро- и малого бизнеса «1С-Просто» 1
01.08.2018 Prestigio представила компактный ноутбук Smartbook 141S 3
25.08.2017 Prestigio представила ноутбуки Smartbook 133S и Smartbook 141C. Цены 6

Публикаций - 7, упоминаний - 18

ASBIS Prestigio Smartbook и организации, системы, технологии, персоны:

ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 6
Intel Corporation 12811 2
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 1
Clevetura 2 1
SurDoc 2 1
Samsung Electronics 11065 1
Microsoft Corporation 25775 1
Huawei 4677 1
Lenovo Group 2447 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
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AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
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Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 2
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 532 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
Аксессуары 4282 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
АРМ кассира - Автоматизированное рабочее место кассира 41 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 1
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