Фирма «1С» выпустила новую систему решений для микро- и малого бизнеса «1С-Просто»

Фирма «1С» объявила о запуске «1С-Просто» – системы решений для микро- и малого розничного бизнеса и сферы услуг. Система включает ряд приложений, сервисов и комплектов оборудования, ориентированных на использование в малом бизнесе: одиночных и объединенных в мини-сети розничных торговых точках (с одной-двумя кассами в каждой точке) и небольших предприятиях сферы услуг.

Новая система максимально упростит для малого розничного бизнеса использование решений фирмы «1С» и ее партнеров. Для этого в основных решениях, входящих в систему «1С-Просто»: упрощены интерфейсы и бизнес-процессы, чтобы сделать их более доступными для неподготовленных пользователей; приложения и сервисы содержат минимально достаточный функционал, который не требует сложных настроек и обучения пользователей; пользователи cмогут самостоятельно выбирать между отдельными компонентами системы со схожим функционалом; облачные сервисы не требуют сложной и дорогой ИТ-инфраструктуры и обеспечивают простой обмен данными между компонентами системы; выпущены локальные версии основных приложений, чтобы пользователи могли работать без постоянного доступа к интернету; гибкая ценовая и тарифная политика предусматривает бесплатные пробные периоды и тарифы; разработаны доступные для неподготовленных пользователей информационные и обучающие мероприятия и материалы.

Уже выпущен ряд новых продуктов, входящих в систему «1С-Просто»: обновленное облачное интернет-приложение «1С:Касса 2.0», развернутое в сервисе «С:Предприятие 8 через интернет», которое позволяет в любой точке мира через интернет контролировать продажи и остатки товаров, получать заказы из интернет-магазина, следить за статистикой, управлять номенклатурой и ценами, принимать документы из системы электронного документооборота, отправлять данные для бухгалтера в «1С:БизнесСтарт» или «1С:Бухгалтерию»; для работы в условиях нестабильной связи или отсутствия доступа к интернет-сервису выпущено локальное приложение «1С:Касса 2.0 приложение для ПК», которое можно установить на стационарный компьютер и использовать все функциональные возможности сервиса «1С:Касса» без подключения к интернету; мобильное приложение «1С:Мобильная касса v3», предназначенное для оформления розничных продаж на смартфонах и планшетах в операционных системах Android. Обладая минимально необходимой функциональностью, «1С:Мобильная касса v3» может использоваться как единственное средство автоматизации продаж в микро- и малой рознице, а также может работать в комплексе с другими продуктами; недорогое рабочее место кассира или владельца розничной точки для системы «1С:Просто» на базе ноутбука Prestigio SmartBook с предварительно сконфигурированной Microsoft Windows 10 Pro и бессрочной лицензией «1С:Касса приложение для ПК».

Система «1С-Просто» является открытой и расширяемой. Фирма «1С» приглашает к сотрудничеству разработчиков программ и сервисов для торговли и сферы услуг. Для включения разработок в состав «1С-Просто» они должны поддерживать протокол обмена данными Enterprise Data или пройти сертификацию «1C:Совместимо», обеспечивать обмен данными с другими компонентами системы.