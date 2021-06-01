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Prestigio и Clevetura представляют первый в мире ноутбук с тачпадом, встроенным в клавиатуру

Prestigio совместно с Clevetura на протяжении года работали над проектом ноутбука на базе технологии TouchOnKeys. Это первый в мире ноутбук, в котором огромный тачпад встроен в клавиши. Он поступит в продажу уже в 2021 г.

В процессе создания новинки были использованы наработки из патентного портфолио компании Clevetura LLC. Специально для этой модели Clevetura разработала уникальный клавиатурный модуль TouchOnKeys второго поколения с улучшенной тач-функцией. Более 10 патентных заявок поданы для защиты данной технологии.

«Опыт взаимодействия с ноутбуком с технологией TouchOnKeys эффективнее, чем с обычными: ведь здесь не нужно постоянно переносить руку на отдельный тачпад. Меньше отвлекающих манипуляций — больше эффективность. При этом не нужно приспосабливаться и менять привычки — жесты в TouchOnKeys такие же, как на тачпаде», - сказал Майк Крупенков, СЕО Clevetura.

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Ноутбук Prestigio с тачпадом в клавиатуре

В основе ноутбука — технология TouchOnKeys, дополняющая клавиатуру функциями тачпада. Таким образом, тачпад больше не занимает отдельного места и становится гораздо больше, занимая почти всю площадь клавиатуры. Работа становится комфортнее: все устройства ввода в одном месте, прямо под рукой.

Встроенный в клавиатуру тачпад автоматически переключается между режимами ввода текста и сенсорного управления — благодаря умной технологии распознавания жестов. При этом клавиши имеют ножничный механизм с комфортным ходом в 1,2 мм, а нажатие ощущается как на обычной клавиатуре.

С помощью тачпада-клавиатуры можно перемещать курсор и объекты на экране, скроллить страницы, менять их размеры, управлять громкостью и яркостью экрана. Регулируемая подсветка клавиш помогает подстроиться под любое освещение.

Модель ожидается в продаже в сентябре 2021 г.

Эльяс Касми

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